Un desert banal, păstrat la rece, din doar două ingrediente, a reușit să cucerească internetul. Iaurtul cu biscuiți, prezentat drept cheesecake japonez fără coacere, e acum pe buzele tuturor. Este primul trend culinar al anului 2026 şi poate înlocui chiar şi micul dejun, arată nutriţioniştii.

"A înnebunit internetul cu această tehnică virală în care poți obține gustul și textura unui cheescake folosind doar două ingrediente. Iaurt grecesc și biscuiți. Sau cel puțin așa spune primul trend culinar din 2026", a declarat Cristian Boca, creator de conţinut. Rețeta, testată și adaptată de mii de creatori de conținut, e virală acum.

Ingredientele sunt la îndemâna oricui și costă doar câțiva lei

Ingredientele sunt la îndemâna oricui și costă doar câțiva lei. Există numeroase variante: cu biscuiți cu unt, digestivi sau simpli. Cu adaos de miere, fructe sau ciocolată. Această gustare se prepară atât de ușor încât putem să o pregătim chiar și la birou, între două ședințe. Este important să o ținem în frigider cel puțin o oră pentru a căpăta consistență asemănătoare unei prăjituri. Rezultatul seamănă surprinzător de mult cu un cheescake.

Articolul continuă după reclamă

Cei care au încercat deja desertul se declară cuceriţi. "Are în mod sigur mult mai puține calorii decât o prăjitură, pentru că evident nu avem zahăr, nu avem prea multă grăsime. Dacă ar fi să luăm 4 biscuiți și 150 de grame de iaurt, am avea în jur de 200 kilocalorii", a declarat Şerban Damian, medic nutriţionist. Desertul este atat de popular in aceste zile incat rafturile de biscuiti din magazine se golesc rapid.

Georgiana Pocol Like

Întrebarea zilei Luaţi suplimente pentru imunitate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰