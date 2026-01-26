Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a respins luni apelurile venite din partea unor politicieni europeni pentru crearea unei armate europene separate de Alianța Nord-Atlantică, pe fondul îndoielilor legate de angajamentul lui Donald Trump față de securitatea Europei.

Într-un discurs susținut în Parlamentul European, la Bruxelles, Rutte le-a transmis susținătorilor unui astfel de proiect să "continue să viseze", avertizând că o forță europeană în afara NATO ar crea duplicări, ar complica arhitectura de apărare și, în cele din urmă, ar slăbi capacitățile militare ale Europei.

"Cred că va fi multă duplicare și vă urez noroc dacă vreți să faceți asta, pentru că trebuie să găsiți bărbații și femeile în uniformă — ei sunt deja prinși în ce se întâmplă", a spus Rutte.

"Va face lucrurile mai complicate. Cred că Putin va iubi asta. Așa că mai gândiți-vă", a adăugat Rutte.

Șeful NATO a susținut că președintele rus Vladimir Putin "ar iubi" un asemenea scenariu tocmai pentru că ar întinde resursele armate ale statelor europene și le-ar face mai vulnerabile. În același timp, Rutte a insistat că SUA rămân "puternic angajate" în NATO, în ciuda incertitudinii generate de cererile lui Trump, inclusiv presiunile ca Danemarca, stat membru NATO, să cedeze controlul asupra Groenlandei.

Declarațiile vin după ce, în ultimele săptămâni, ministrul spaniol de Externe, Jose Manuel Albares, și comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, au vorbit despre perspectiva unei forțe europene. Fără a se referi direct la aceste propuneri, Rutte a subliniat că Europa trebuie, într-adevăr, să își asume mai multă responsabilitate pentru propria securitate – așa cum cere Trump- însă "în cadrul alianței transatlantice".

În final, secretarul general al NATO a avertizat și asupra costurilor: dacă Europa ar dori "să meargă singură", cheltuielile ar depăși semnificativ pragul de 5% din PIB pe care statele NATO au convenit să îl aloce apărării și investițiilor conexe.

"Trebuie să vă construiți propria capacitate nucleară, asta costă miliarde și miliarde de euro. Veți pierde, în acel scenariu… garantul suprem al libertății noastre, care este umbrela nucleară a SUA. Așa că, hei, mult noroc", a concluzionat Rutte.

