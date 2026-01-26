Emiratele Arabe Unite anunţă că nu vor permite folosirea spaţiului aerian pentru operaţiuni împotriva Iranului

Emiratele Arabe Unite nu vor permite ca spațiul său aerian, teritoriul sau apele teritoriale să fie folosite pentru nicio acțiune militară ostilă împotriva Iranului, a declarat luni Ministerul de Externe al Emiratelor Arabe Unite, reafirmând angajamentul său față de neutralitate și stabilitate regională.

Incertitudinea cu privire la posibilitatea unei acțiuni militare în Iran a persistat după ce președintele american Donald Trump a declarat săptămâna trecută că o "armadă" se îndreaptă spre țară, dar că speră că nu va trebui să o folosească, relatează Reuters.

Iranul a fost implicat în proteste despre care grupurile pentru drepturile omului spun că au dus la moartea a mii de oameni, inclusiv a trecătorilor. Grupurile pentru drepturile omului descriu tulburările drept cea mai mare represiune de când clericii musulmani șiiți au preluat puterea în revoluția din 1979.

Potrivit media americane, portavionul Abraham Lincoln, care se afla în Marea Chinei de Sud, a primit ordin să se îndrept spre Orientul Mijlociu. "Sosirea unei astfel de nave de război nu va afecta hotărârea Iranului de a-şi apăra naţiunea", a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmail Baghai, într-o referire aparentă la acest portavion.

"Republica Islamică Iran are încredere în propriile capacităţi", a adăugat el.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat săptămâna trecută că o "armadă" navală a SUA se îndreaptă spre Golf, menţinând presiunea asupra Teheranului, pe care l-a ameninţat de mai multe ori cu lovituri. "Aş prefera să nu se întâmple nimic, dar îi urmărim îndeaproape", a afirmat Trump.

