În ianuarie 2026, deficitul balanței comerciale (FOB/CIF) s-a ridicat la 2,325 miliarde de euro, în scădere cu 425,1 milioane de euro, adică 15,5%, comparativ cu ianuarie 2025, arată datele publicate joi de Institutul Național de Statistică.

Conform INS, în luna ianuarie 2026, exporturile FOB au însumat 6,903 miliarde euro, iar importurile CIF au însumat 9,228 miliarde euro. Comparativ luna ianuarie 2025, exporturile din luna ianuarie 2026 au scăzut cu 4,7%, iar importurile au scăzut cu 7,7%.

Mașinile și echipamentele domină comerțul exterior

În luna ianuarie 2026, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (45,3% la export şi 35,5% la import) şi alte produse manufacturate (27,8% la export şi 27,9% la import).

Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri în luna ianuarie 2026 a fost de 1,862 miliarde euro la exporturi şi de 2,556 miliarde euro la importuri, reprezentând 27,0% din total exporturi şi 27,7% din total importuri.

Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în luna ianuarie 2026 a fost de 5,040 miliarde euro la expedieri şi de 6,672 miliarde euro la introduceri, reprezentând 73,0% din total exporturi şi 72,3% din total importuri.

Ce înseamnă deficitul balanței comerciale

Potrivit INS, soldul balanţei comerciale FOB/CIF se calculează pe baza valorii exportului FOB şi a importului CIF, ca diferenţă între acestea. Soldul negativ al balanţei comerciale se numeşte deficit, iar cel pozitiv se numeşte excedent. Prețul FOB reprezintă valoarea bunului la frontiera țării exportatoare, incluzând transportul până la îmbarcare și taxele aferente. Prețul CIF este valoarea la frontiera țării importatoare și include, pe lângă FOB, costurile de transport internațional și asigurare.

