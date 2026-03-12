"Mersul la muncă era ca la război". Chef-ul celui mai bun restaurant din lume se retrage după acuzații de abuz

Celebrul chef danez René Redzepi, fondatorul restaurantului Noma din Copenhaga, a anunțat că se retrage din conducerea celebrului local cu stele Michelin, după apariția unor acuzații grave privind comportamentul său abuziv față de angajați. Decizia vine în momentul în care restaurantul a lansat o rezidență culinară de 16 săptămâni în Los Angeles, relatează The New York Post.

Într-un mesaj publicat pe contul său de Instagram, Redzepi a explicat că a decis să facă un pas înapoi după mai bine de două decenii în care a construit și condus restaurantul.

"După mai bine de două decenii în care am construit și condus acest restaurant, am decis să mă retrag și să le permit liderilor extraordinari din echipă să ghideze restaurantul către următorul capitol", a scris chef Redzepi.

Anunțul vine în contextul unui scandal declanșat de investigații și mărturii ale foștilor angajați, care au descris o cultură de muncă toxică în bucătăria Noma, potrivit The New York Post.

Cultură de muncă toxică şi abuzuri în bucătăria Noma

Redzepi a făcut referire directă la aceste controverse în declarația sa.

"Ultimele săptămâni au adus atenție și conversații importante despre restaurantul nostru, despre industrie și despre modul în care am condus în trecut", a scris celebrul chef.

Cheful a afirmat că a încercat să devină un lider mai bun și că restaurantul a făcut pași pentru a schimba cultura internă, dar a admis că aceste schimbări nu pot șterge trecutul.

"Am lucrat pentru a deveni un lider mai bun și Noma a făcut pași importanți pentru a transforma cultura de lucru de-a lungul anilor. Recunosc că aceste schimbări nu repară trecutul. O scuză nu este suficientă; îmi asum responsabilitatea pentru propriile acțiuni", a adăugat el.

Redzepi a anunțat, de asemenea, că se retrage din organizația non-profit MAD, care își propune să sprijine profesioniștii din industria alimentară să producă schimbări în domeniu.

Chef Redzepi "Vreau ca toți să vă simțiți în siguranță"

Într-un videoclip publicat tot pe Instagram, chef-ul apare în fața echipei sale, cerându-și scuze angajaților.

"Nu cred că acest lucru reprezintă echipa noastră. Pentru a mă asigura că vă simțiți 100% în siguranță, voi face un pas înapoi.", spune cheful danez.

Noma, desemnat de 5 ori cel mai bun restaurant din lume, a obţinut 3 stele Michelin

Restaurantul Noma este considerat unul dintre cele mai influente din lume. A obținut trei stele Michelin și a fost desemnat de cinci ori cel mai bun restaurant din lume în clasamentul "World’s 50 Best Restaurants".

Scandalul a izbucnit după ce zeci de foști angajați au povestit despre condițiile de muncă din bucătăria restaurantului, descriind program extrem de lung, muncă neplătită pentru stagiari și un climat de intimidare și umilire.

Foşti angajaţi au povestit condiţiile de muncă abuzive, episoadele de umilinţă şi chiar violenţă fizică

Potrivit relatărilor, în unele perioade stagiarii lucrau chiar și 16 ore pe zi, ocupându-se de sarcini precum curățarea conurilor de pin sau culegerea de ierburi pentru preparatele restaurantului, realtează The New York Times.

Mai mulți foști membri ai echipei au vorbit despre episoade de umilire publică și presiune psihologică.

"Mersul la muncă era ca mersul la război", a declarat o fostă angajată, în prezent chef la Londra. "Trebuia să te forțezi să fii puternic și să nu arăți frică."

Unele relatări vorbesc și despre episoade de violență fizică între 2009 și 2017, când Redzepi ar fi lovit angajați, i-ar fi împins sau i-ar fi amenințat că le va distruge cariera în industria gastronomică.

Conducerea restaurantului Noma a anunțat miercuri lansarea unui audit independent pentru a evalua cultura organizațională și condițiile de muncă.

