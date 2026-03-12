Nawrocki blochează participarea Poloniei la SAFE. De ce nu vrea opoziţia bani de la UE pentru Apărare

Președintele conservator de dreapta al Poloniei, Karol Nawrocki, blochează împrumutul european de 43,7 miliarde de euro destinat Apărării, deşi parlamentul de la Varşovia a votat deja în favoarea acestuia. Polonia este statul care ar urma să primească cea mai mare sumă din programul european de apărare SAFE, fiind urmată de România.

Parlamentul polonez a votat deja pentru accesarea împrumutului din programul european Security Action for Europe (SAFE), însă legea trebuie semnată de președinte pentru a intra în vigoare. Situația a dus la o nouă dispută politică între guvernul pro-european condus de premierul Donald Tusk și președintele Karol Nawrocki, susținut de opoziția național-conservatoare, scrie Euractiv.

Ministrul Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat înainte de vot că împrumutul nu este o inițiativă politică, ci o modalitate de a aduce bani în plus pentru bugetul de apărare al Poloniei.

Ce este programul SAFE

Programul SAFE oferă statelor membre împrumuturi cu dobânzi reduse pentru investiții în armament și securitate, în contextul amenințării tot mai mari din partea Rusiei. Din totalul de 150 de miliarde de euro, Polonia ar urma să primească cea mai mare sumă, adică 43,7 miliarde de euro.

Guvernul de la Varșovia vrea să folosească o parte din bani pentru un nou sistem antidrone, numit SAN, dar și pentru sisteme de artilerie și pentru apărare aeriană și antirachetă. Polonia are deja cea mai mare armată din Europa și vrea să ajungă la 500.000 de militari și rezerviști până în 2039. În acest an, țara este pe cale să aloce aproximativ 4,8% din PIB pentru apărare.

Totuși, partidul conservator Lege și Justiție (PiS), care îl susține pe președinte, se opune programului SAFE. Liderul formațiunii, Jaroslaw Kaczynski, spune că programul ar putea avantaja în special industria de armament din vestul Europei și critică condiţia impusă de Uniunea Europeană potrivit căreia statele pot primi bani doar dacă respectă statul de drept. În replică, Tusk a promis că 70-80% din fonduri vor fi cheltuite în Polonia.

Alternativa lui Nawrocki

Nu este clar ce s-ar întâmpla la nivelul Uniunii Europene dacă președintele ar bloca împrumutul. Nawrocki trebuie să semneze acordul până pe 20 martie pentru ca Polonia să poată participa la program. În locul împrumutului european, el a propus o altă metodă de finanțare a armatei, fără bani de la UE.

Planul prevede ca investițiile în apărare să fie finanțate din profiturile generate de creșterea valorii rezervelor de aur și valută ale Băncii Naționale poloneze. Potrivit estimărilor, aproximativ 200 de miliarde de zloți, adică 46 de miliarde de euro, ar putea fi direcționate către apărare în următorii 4 sau 5 ani. Banii ar urma să fie folosiți doar pentru armată și pentru industria de apărare.

Premierul Tusk a criticat însă această idee, spunând că nu oferă garanții reale de finanțare și numind-o "SAFE 0 zloți". Şi ministrul Apărării a declarat miercuri pentru agenţia de ştiri PAP că propunerea lui Nawrocki este chiar mai proastă decât se aşteptase.

Economiştii critică planul preşedintelui

Mai mulți economiști avertizează că planul se bazează pe profiturile incerte ale băncii centrale și ar putea face Polonia să renunțe la finanțarea mai ieftină oferită de UE.

Guvernul încearcă în continuare să-l convingă pe Nawrocki să semneze legea. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat că instituția nu dorește să intervină în disputa politică din Polonia, dar a subliniat că programul SAFE este important pentru securitatea Poloniei, a Ucrainei și a întregii UE.

Iulia Iancu Like

