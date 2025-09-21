Băutura vedetă a toamnei este din nou la mare căutare. Mustul, obținut din struguri proaspăt zdrobiți, se găsește doar în această perioadă și trebuie consumat rapid, până nu începe să fermenteze. În piețele din Capitală, dar și la târgurile de sezon, oamenii se înghesuie să cumpere câte o sticlă sau măcar un pahar din deliciul toamnei.

În Piața Obor, procesul de stoarcere a strugurilor are loc chiar sub ochii clienților.

"Punem struguri într-un cerchinător, după aia îi băgăm aici și după aceea îi presăm. Da, facem totul transparent și la vedere, cum vedeți, avem struguri acolo. Nu am avut altă posibilitate. Anul trecut am avut cu 10 lei, anul ăsta avem cu 12 lei. Prețul include și TVA", spune Ionuţ Iorga, somelier.

Un litru costă 12 lei, iar un pahar mare, 5 lei.

"Vin de fiecare dată și cumpăr. Cât e un litru, 2, depinde. Dacă stăm să ne gândim, să luăm struguri, să-i stoarcem, tot pe acolo ajungem și cred că nici nu iese atât de bine", spune un alt client.

La târgul organizat în Parcul Izvor, licoarea e ceva mai scumpă - 15 lei.

"E un produs foarte căutat. Având în vedere că e doar de sezon, e destul de căutată. Venim cu cele mai cerute soiuri de must. Astea se cere, căpşunica, hamburgul și otonelul. Bineînțeles că e o nebunie cu căpsunica cred că nu există client să nu cumpere măcar un litru", spune Adriana Cobzaru, producător local târg.

"A fost delicios și mi se pare că este produsul vedetă toamna, aș putea spune şi na, acompaniat cu nişte pastramă ar fi minunat! Preţul cred că e destul de mare, dar dacă vrei să-ţi faci o plăcere, merită", spune o clientă.

Cei care nu pot ajunge în piețe sau la târguri, au varianta aplicațiilor de livrare. Însă acolo prețul este dublu: o sticlă de un litru costă 30 de lei, la care se adaugă taxa de transport. Astfel, un litru de must ajunge să coste şi de 3 ori mai mult.

La Buzău, unde strugurii costă între 6 și 12 lei kilogramul, mustul este mai accesibil. Acolo, un pahar de must se vinde cu 5 lei, iar o sticlă de un litru cu 10 lei.

Reporter: Cu ce rupeți gura târgului?

Aurora Duca, viticultor Breaza: Cu struguri red globe, altoit, plantat de noi, cu must proaspăt, fetească cu otonel și merlot cu hamburg. Este foarte dulce.

Un pahar pe zi ne oferă o doză importantă de vitamina B, minerale şi antioxidanţi. Mustul e benefic pentru prevenirea bolilor cardio-vasculare şi în funcţionarea sistemului digestiv. Nutriționiștii ne recomandă să nu bem mai mult de 150-200 de mililitri pe zi, din cauza conţinutului ridicat de glucoză şi fructoză.

