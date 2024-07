Dior plătește doar 53 de euro pentru a produce o geantă scoasă la vânzare cu 2700 de euro

Poliția italiană a făcut în ultimele luni percheziții la furnizori şi subcontractori care produc genţi pentru brandul Dior, deţinut de grupul de lux LVMH, şi pentru Armani. Au descoperit muncitori exploatați, unii angajaţi la negru, obligaţi să doarmă în ateliere pentru a face mai repede genţi la un cost şi de 50 de ori mai mic faţă de preţul de retail. O geantă vândută de Dior cu 2.700 de euro are în realitate un cost de producţie de doar 53 de euro, fără materia primă. Două subsiadiare Dior și Armani au fost plasate sub administrare judiciară timp de un an, dar continuă să funcţioneze, relatează Reuters, The Wall Street Journal şi Business Insider.