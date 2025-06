Directorul CFR a stârnit un val de revoltă după ce s-a plâns că s-a făcut de râs cu salariul de bugetar în Dubai.

"Nu sunt sărac. În primul rând, nu am 5.000 de euro pe lună, am 4.000 de euro numai pe chiria din Dubai. Deci eu am peste 11.000 de euro pe lună. Când m-am dus eu în Dubai să le spun ce salariu am mi-au spus din ce ţară africană vin", a declarat Traian Preoteasa, directorul CFR Călători.

Asta se întreabă şi călătorii, dar când merg cu trenurile

"Curăţenia. Ar trebui schimbate şi trenurile. Şi gara… aici e bine, dar sunt unele gări care sunt dezastru total. Zici că eşti în Vestul Sălbatic când treci pe acolo", a spus o persoană.

"Tocmai trecuse, cu două zile în urmă, printr-o dramă familială. De aceea a avut acel ton. Era obosit, era stresat şi mai ales era stresat şi pentru că noi avem acest blocaj în a primi acei bani care se cuvin CFR Călători", a intervenit Ada Meşeșan, purtător de cuvânt CFR Călători.

Mai exact, reprezentanții CFR Călători se plâng că au primit doar 80% din subvenţia de la stat.

"O companie românească privată nu are subvenţie. Dacă ea poate să se înfiinţeze, să crească, să ajungă să aibă sute de salariaţi într-un domeniu competitiv, adică comparabil cu a companiei de stat respective, înseamnă că se poate", a explicat Luisiana Dobrinescu, avocat specializat pe fiscalitate.

Compania estimează pierderi de jumătate de miliard

Găurile create la bugetul de stat de unele companii din cadrul ministerului Transporturilor sunt mai mari decât se poate vedea cu ochiul liber. Spre exemplu, la CFR Călători pierderile estimate pentru acest an sunt de jumătate de miliard de lei, cu mult faţă de estimările făcute anul trecut.

Nu este singura companie care merge în pierdere, dar oferă beneficii generoase. La Tarom cele mai mari indemnizaţii depăşesc 16.000 de euro, la CFR Infrastructură sunt peste 14.500 de euro, la Romatsa - 12.000 de euro, iar la CFR Marfă - 6.000 de euro pe lună, potrivit informaţiilor publice. La predarea mandatului, fostul ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu, s-a arătat uimit de nivelul indemnizaţiilor pentru unii angajaţi de la stat.

"Trebuie să existe o grilă clară de salarizare sau de indemnizaţii de bun simţ, de bun simţ în CA-uri", a precizat Sorin Grindeanu.

"Unul dintre principalele motive pentru care oamenii au atins gradul de suportabilitate: această inechitate socială. În companiile private nu s-ar putea întâmpla aşa ceva", a adăugat Luisiana Dobrinescu.

Recent, şi pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație ai Companiei Naționale Aeroporturi București s-a aprobat creşterea indemnizaţiilor la aproape 70.000 de lei brut, pe lună. Astfel, veniturile nete ale celor care lucrează la strategiile de dezvoltare pentru aeroporturile Băneasa şi Otopeni au ajuns, astfel, la 40.000 de lei lunar, de la 7.000 de lei.

