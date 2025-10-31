De anul viitor, valoarea tichetelor de masă va creşte la 50 lei. Nu toţi angajatorii oferă, însă, suma maximă. Doar 4 din 10 salariaţi o primesc, arată un studiu. După impozitare, angajaţii încasează şi mai puţin. În medie, doar 19 lei pe zi. ​

Bonurile de masă sunt cel mai frecvent beneficiu extrasalarial oferit în România. Peste 3 milioane de angajaţi de la privat le primesc. Guvernul, sindicatele şi patronatele au decis acum să majoreze valoarea maximă a tichetelor cu 10 lei.

"Nu cred că se descurcă nimeni cu bonurile, dar într-adevăr e un ajutor. Este un buget care ni se alocă şi noi ne luăm din platforma prin care lucrăm ori bonuri de masă, ori tichete cadou, cum avem nevoie", a explicat un salariat.

Creștere de 10 lei pentru valoarea maximă

Anul trecut, valoarea medie a tichetelor de masă a fost de 24 lei brut pe zi. Pentru că bonurile sunt taxate cu 20%, angajatul rămâne cu doar 19 lei net.

"Valoarea tichetelor de masă, fiind venituri extrasalariale, e în funcție de capacitatea fiecărui antreprenori de a oferi aceste tichete", a declarat Florin Jianu, preşedinte IMM România.

Marea problemă este taxarea dură a bonurilor de masă, cred analiştii.

"În ultimii ani am tot adăugat un nou impozit pe aceste tichete de masă. Nu există nicio țară care le impozitează cu contribuția la Sănătate din ce știu eu", a subliniat Cristian Păun, analist economic.

Sprijin real doar acolo unde angajatorul își permite

Peste 80% dintre angajatori oferă tichete de masă. Angajaţii merg şi mai departe cu cerinţele.

"Abonamentele medicale, programul flexibil este cel mai important, de asemenea și aceste cursuri de învățare. Angajații pun accent pe treaba bine făcută și pe dezvoltarea abilităților. În schimb, bugetarii cu venituri sub 6.000 lei net primesc normă de hrană: 347 lei pe lună", a transmit Mara Şuteu, brand manager platformă de recrutare.

