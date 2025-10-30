Veşti bune pentru angajaţi. Tichetele de masă cresc la 50 de lei din ianuarie 2026

Veşti bune pentru angajați! De la 1 ianuarie tichetele de masă vor fi majorate. Anunțul a fost făcut de președintele IMM-urilor Florin Jianu, dar și de ministrul Muncii Petre Florin Manole, după discuțiile cu premierul Ilie Bolojan.

Vești bune pentru angajați! De la 1 ianuarie 2026, valoarea tichetelor de masă va fi majorată. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Național al IMM-urilor, Florin Jianu, și confirmat de ministrul Muncii, Petre Florin Manole, după discuțiile purtate cu premierul Ilie Bolojan.

Astfel, un tichet de masă va avea o valoare de 50 de lei, în creștere cu aproape 10 lei față de valoarea actuală, care este de 40,18 lei.

Anunțul vine în urma consultărilor dintre guvern și reprezentanții mediului de afaceri, iar vestea îi vizează direct pe aproximativ 3 milioane de angajați din România care beneficiază de bonuri de masă. În ultimii 10 ani, valoarea acestor tichete a crescut constant, de la 9,41 lei în 2015 până la 40,18 lei în prezent, ceea ce reprezintă aproximativ 8 euro.

Prin comparație, în alte țări europene, precum Franța, Germania, Olanda sau Belgia, valoarea unui tichet de masă poate ajunge chiar și la 12 euro.

În ceea ce privește o posibilă majorare a salariului minim pe economie începând cu anul viitor, deocamdată nu a fost luată nicio decizie clară. Reprezentanții IMM-urilor avertizează că o astfel de măsură ar putea aduce dezavantaje economiei naționale.

De cealaltă parte, sindicatele sunt favorabile unei majorări și amenință cu proteste de amploare în cazul în care această decizie nu va fi luată.

