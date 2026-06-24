Părinții Generației Z nu mai știu dacă sunt părinți buni sau nu. Și nu e de mirare, pentru că sunt luați cu asalt din toate părțile cu sfaturi despre cum să-și hrănească, să-și îmbrace, să-și educe sau să-și adoarmă micuții. Iar prinși la mijloc, între teoriile noi și sfaturile bunicilor, tinerii părinți ajung pe culmile anxietății.

Irina este medic rezident, are 28 de ani și doi copii: unul de 4 ani și altul de un an și jumătate. Pe probleme medicale s-a luat de multe ori la ceartă cu familia

"Când avea febră eu le spuneam, nu trebuie să-i îmbrăcăm foarte gros, să-i lăsăm în scutec sau măcar într-un tirou. Nu, nu, că e frig, pune plapuma pe el"

"Mereu, bunica sau mama, şosetele cu oţet te salvează dar nu, nu. Le-am explicat, oţetul nu face bine, arde pielea, sunt studii care arată", a spus ea.

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Diferenţele dintre generaţii

Doina are două nepoate de la una dintre fiice și recunoaște că între generații e o prăpastie.

"Pe vremea noastră era altfel. Pe vremea noastră aşa scădea febra, apă cu oţet, şi am făcut. O ştiţi pe aceea cu pâine cu vin dacă are copilul vânătaie? Şi soţul meu a zis, cum că intră alcoolul în sânge, în corpul copilului, a trecut vânătaia", povesteşte bunica

Sunt și bunici care preferă să lase de la ei, de dragul copiilor și al nepoților:

"Eu întotdeauna le-am dat dreptate lor, chiar dacă în sinea mea cu unele lucruri nu eram de acord. Între dreptate şi pace, întotdeauna să alegi pacea"

Din cauza acestui război al generaţiilor, mulţi părinți cedează și ajung pe canapeaua psihologului, cu anxietate.

Ce spun psihologii

"Cred că e foarte important să știm să stabilim niște limite într-un mod foarte asertiv, foarte blând. Cred că fiecare părinte știe ce e mai bine pentru copilul lui și plin de respect și blândețe față de cei care ne-au dat viață și știu foarte bine, au făcut o treabă foarte bună, să putem să stabilim aceste limite", spune Daniela Coman, psiholog.

Studiile arată că 45% dintre tinerii Generației Z s-au luptat, la un moment dat, cu episoade de depresie sau anxietate.