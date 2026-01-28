Domeniile care trag semnalul de alarmă în economie. Până în 2026 erau cele mai căutate de angajați

Managerii privesc economia cu tot mai multă teamă. Încrederea lor a scăzut brusc, la un nivel care nu a mai fost văzut de ani buni. Mediul de afaceri devine precaut, deciziile sunt amânate, iar semnalele transmise arată clar: optimismul s-a transformat în îngrijorare.

Instabilitatea și vulnerabilitatea financiară afectează toate domeniile. Increderea oamenilor de afaceri în economia națională este în scădăre, undeva la jumătate, într-un procent de 50%, arată un studiu recent.

40% dintre manageri spun că au avut pierderi în companiile lor, în timp ce 30%, cred că profitabilitatea va fi în continuare în scădere și în anul 2026. Agricultura și IT-ul sunt domeniile cele mai pesimiste, iar serviciile și comerțul la polul opus sunt sectoare mai optimiste. Specialiștii spun că managerii, pe de o parte, își doresc o dezvoltare în companiile lor, dar sunt mult mai precauți față de anii trecuți, anii în care erau foarte atenți și panicați la ceea ce se întâmplă.

Un procent foarte mare, undeva la 78% dintre managerii companiilor din țara noastră, cred că mediul legislativ nu va fi deloc unul prietenos anul acesta și un procent foarte mic, doar 3%, cred, într-o evoluție favorabilă. Ce își doresc managerii companiilor din țara noastră pentru anul în curs, pentru anul 2026? În primul rând vânzări mai bune, apoi o relație mai corectă și mai bună cu clienții, dar și digitalizarea.

