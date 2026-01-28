Peste 40 de percheziţii au fost efectuate, miercuri dimineaţă, în judeţul Gorj, la persoane fizice şi la sediile unor cabinete de medicina muncii, într-un dosar penal de abuz în serviciu, fals intelectual şi uz de fals.

31 de persoane ar fi folosit acte medicale false pentru a scăpa de munca în folosul comunității, în Gorj - Sursa: Poliţia Română

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj, în perioada 2022 - 2025, 31 de persoane ar fi obţinut şi folosit, în mod ilegal, documente medicale prin care se atestă că ar fi inapte din punct de vedere medical, cu scopul de a se sustrage de la executarea obligaţiei de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii, dispusă de instanţele de judecată.

"În această dimineaţă, într-o cauză aflată în anchetă proprie a unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Gorj, în baza delegării unităţii de parchet şi cu sprijinul altor structuri din cadrul IPJ Gorj şi Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Gorj, au pus în executare 41 de mandate de percheziţie domiciliară, în judeţul Gorj, la locuinţele unor persoane fizice şi la sediile unor cabinete de medicină a muncii, în vederea probării activităţii infracţionale într-un dosar penal având ca obiect săvârşirea unor infracţiuni de abuz în serviciu şi instigare la abuz în serviciu, fals intelectual şi uz de fals", a menţionat purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj, Miruna Prejbeanu.

În continuarea cercetărilor, vor fi conduse la sediul unităţii de parchet 36 de persoane în vederea audierii.

