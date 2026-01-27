Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, estimează o scădere a inflaţiei în a doua jumătate a acestui an, el previzionând o inflaţie de 4 procente spre finalul anului. Nazare spune că situaţia ”este ameliorată” comparativ cu anul 2025, însă atrage atenţia că orice guvern va veni va avea de gestionat o situaţie dificilă, cauzată de datoria publică foarte mare.

Ministrul Finanţelor: Inflația ar putea începe să scadă din iulie și să ajungă spre 4% în decembrie - Shutterstock

"Foarte important pentru 2026 este că, din datele pe care le avem, creşterea economică este evaluată precaut la 1%. Având aproape 20 miliarde de euro, fonduri europene diverse, 10 miliarde PNRR, 5 miliarde coeziune, 5 miliarde subvenţii pentru agricultură, este o sumă foarte importantă. Eu cred că aceşti bani se vor vedea şi în creşterea economică pe măsură ce înaintăm în an.

Aşa cum am spus acum şase luni în privinţa inflaţiei, când am fost întrebat cum evaluez inflaţia în 2026, cred că în trimestrul al treilea, începând cu luna iulie, august, o să începem să vedem scăderea inflaţiei şi ea se va duce spre intervalul de referinţă undeva în decembrie, spre 4%. Deci începând cu luna iulie, iulie vom vedea aceste efecte", a afirmat Alexandru Nazare, luni seară, la Antena 3.

El a spus că situaţia financiară este "ameliorată" comparativ cu anul trecut şi se arată încrezător că aderarea României la OCDE va aduce o scădere a dobânzilor şi un plus de investiţii. Ministrul Finanţelor a atras, totuşi, atenţia că, orice Guvern va fi la Palatul Victoria, va avea de gestionat o datorie publică foarte mare.

"Orice guvern, de orice coloratură, cu orice compoziţie, va avea această problemă de gestiune a unui datorii publice care creşte şi care trebuie ţinută sub control. Iar acest lucru nu-l putem face decât prin reducerea cheltuielilor fixe şi prin creşterea veniturilor şi prin repornirea economiei", a mai spus Alexandru Nazare.

