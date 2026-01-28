Un copil de doar un an şi jumătate a căzut dintr-un SUV aflat în mers, într-o intersecție intens circulată din California. Imaginile, devenite virale, au dus la arestarea mamei, acuzată de abuz asupra unui minor. Micuţul a ajuns la spital, iar autoritățile continuă ancheta.

Momentul în care un copil cade dintr-un SUV în mijlocul intersecţiei, în SUA. Panicată, mama coboară după el - Departamentul de Poliţie din Fullerton

Poliția din Fullerton a anunțat că a deschis o anchetă după ce a apărut un videoclip în care se vede cum un SUV negru virează într-o intersecție, iar portiera din dreapta se deschide brusc. În acel moment, un copil cade pe carosabil, relatează Fox News.

Șoferul oprește imediat, iar mașina care venea din spate evită la limită impactul, oprindu-se la doar câțiva metri de copilul rămas pe drum.

Femeia a luat copilul și a plecat de la locul incidentului

În imagini se observă o femeie care coboară din partea șoferului, îl ridică pe copil și îl pune înapoi în mașină, apoi pleacă de la fața locului.

Un martor a sunat la poliție și a oferit detalii care au dus la identificarea vehiculului. Ulterior, polițiștii au găsit SUV-ul la o locuință din orașul La Habra, unde se aflau copilul și o femeie despre care anchetatorii spun că este cea surprinsă în imagini.

Autoritățile au confirmat că este vorba despre un copil în vârstă de un an şi jumătate, care a suferit răni specifice după o astfel de cădere. Micuțul a fost dus la un spital din apropiere pentru îngrijiri medicale, iar medicii sunt optimiști în privința recuperării.

Femeia a fost identificată drept Jacqueline Hernandez, în vârstă de 35 de ani, mama copilului. Aceasta a fost arestată și dusă în arestul Poliției din Fullerton, fiind acuzată de abuz asupra unui minor, infracțiune pedepsită penal.

Vecinii spun că nu își pot explica cele întâmplate

Vecini ai familiei au declarat pentru presa locală că aceasta are mai mulți copii și că nu își pot explica modul în care mama ar fi putut să își expună copilul unui asemenea pericol.

"Nu pot să scuz așa ceva, îmi pare rău", a spus un vecin care a dorit să rămână anonim.

Potrivit anchetatorilor, incidentul ar fi avut loc pe 20 ianuarie, între orele 8:00 și 9:00 dimineața. Poliția a precizat că nu a primit, la momentul respectiv, niciun apel de urgență legat de acest caz.

