Antena Meniu Search
x

Curs valutar

"Sunt misiuni care îți schimbă viața". Pompier din Braşov, chemat la accidentul în care fiica sa a murit

Situaţie extrem de dureroasă pentru un pompier din Braşov. Chemat să intervină la locul unui accident grav în Poiana Mărului, salvatorul a descoperit că victima era chiar fiica sa de 14 ani.

de Redactia Observator

la 28.01.2026 , 09:40
"O suferință care depășește cuvintele". Pompier din Braşov, chemat la un accident în care fiica lui a murit Pompier şi maşina implicată în accident în Braşov - Facebook

Accidentul a avut loc, luni, când şoferul de 37 de ani a pierdut controlul maşinii în care se aflau şase copii şi s-a răsturnat în afara părţii carosabile. În urma impactului, copila de 14 ani, care se afla pe scaunul din dreapta, a murii pe loc. „Personalul medical sosit la faţa locului a declarat decesul”, au transmis reprezentanţii IPJ Braşov.

Unul din pompierii sosiţi la locul accidentului a fost chiar tatăl fetei. Nu a ştiut că pentru el va fi cea mai dificilă misiune şi că într-o clipă se va transforma din salvator în tatăl care îşi plânge fiica moartă.

Cea mai grea misiune

Articolul continuă după reclamă

Colegii săi i-au spus povestea dureroasă pe pagina de Facebook a Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

“Sunt misiuni care salvează vieți și sunt misiuni care îți schimbă viața pentru totdeauna. Există intervenții pentru care nu suntem niciodată pregătiți. Acelea în care răspundem apelului datoriei fără să știm că misiunea poate deveni cea mai dureroasă din viața noastră.

Așa a fost și acum. La locul accidentului, dincolo de uniformă și proceduri, s-a aflat un tată care își pierdea fiica de doar 14 ani.

Este o suferință care depășește cuvintele și orice formă de înțelegere. O durere care rămâne dincolo de intervenții, rapoarte și timp.

Toți cei din Ministerul Afacerilor Interne suntem alături de colegul nostru și de familia sa. Transmitem sincere condoleanțe, întreaga noastră solidaritate și susținerea pentru depășirea acestui moment extrem de greu”.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident brasov pompier
Înapoi la Homepage
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Primele declarații ale Emei Oprișan de la Insula Iubirii după despărțirea de Răzvan Kovacs. Detalii neștiute despre relația lor
Primele declarații ale Emei Oprișan de la Insula Iubirii după despărțirea de Răzvan Kovacs. Detalii neștiute despre relația lor
Cum a reacționat tatăl lui Matei Popa, după ce Gigi Becali a anunțat că va fi noul portar de la FCSB. Exclusiv
Cum a reacționat tatăl lui Matei Popa, după ce Gigi Becali a anunțat că va fi noul portar de la FCSB. Exclusiv
Angajatul care a primit, din greșeală, 330 de salarii, după care și-a dat demisia, poate păstra banii, a decis instanța
Angajatul care a primit, din greșeală, 330 de salarii, după care și-a dat demisia, poate păstra banii, a decis instanța
El este băiatul de 13 ani, care a căzut de la etajul 8 al unui bloc din Oradea! Prietenii lui au transmis mesaje dureroase
El este băiatul de 13 ani, care a căzut de la etajul 8 al unui bloc din Oradea! Prietenii lui au transmis mesaje dureroase
Comentarii


Întrebarea zilei
Folosiţi cardurile de loialitate la cumpărături?
Observator » Evenimente » "Sunt misiuni care îți schimbă viața". Pompier din Braşov, chemat la accidentul în care fiica sa a murit