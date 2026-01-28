"Sunt misiuni care îți schimbă viața". Pompier din Braşov, chemat la accidentul în care fiica sa a murit

Situaţie extrem de dureroasă pentru un pompier din Braşov. Chemat să intervină la locul unui accident grav în Poiana Mărului, salvatorul a descoperit că victima era chiar fiica sa de 14 ani.

Accidentul a avut loc, luni, când şoferul de 37 de ani a pierdut controlul maşinii în care se aflau şase copii şi s-a răsturnat în afara părţii carosabile. În urma impactului, copila de 14 ani, care se afla pe scaunul din dreapta, a murii pe loc. „Personalul medical sosit la faţa locului a declarat decesul”, au transmis reprezentanţii IPJ Braşov.

Unul din pompierii sosiţi la locul accidentului a fost chiar tatăl fetei. Nu a ştiut că pentru el va fi cea mai dificilă misiune şi că într-o clipă se va transforma din salvator în tatăl care îşi plânge fiica moartă.

Cea mai grea misiune

Colegii săi i-au spus povestea dureroasă pe pagina de Facebook a Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

“Sunt misiuni care salvează vieți și sunt misiuni care îți schimbă viața pentru totdeauna. Există intervenții pentru care nu suntem niciodată pregătiți. Acelea în care răspundem apelului datoriei fără să știm că misiunea poate deveni cea mai dureroasă din viața noastră.

Așa a fost și acum. La locul accidentului, dincolo de uniformă și proceduri, s-a aflat un tată care își pierdea fiica de doar 14 ani.

Este o suferință care depășește cuvintele și orice formă de înțelegere. O durere care rămâne dincolo de intervenții, rapoarte și timp.

Toți cei din Ministerul Afacerilor Interne suntem alături de colegul nostru și de familia sa. Transmitem sincere condoleanțe, întreaga noastră solidaritate și susținerea pentru depășirea acestui moment extrem de greu”.

