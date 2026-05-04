O țară vecină cu România ar putea renunța la zilele libere acordate când sărbătorile legale pică în weekend

Angajatorii din Bulgaria cer schimbarea legislației privind zilele libere, nemulțumiți de practica prin care sărbătorile legale căzute în weekend sunt compensate cu zile nelucrătoare suplimentare. Aceștia susțin că măsura aduce pierderi economice de zeci de milioane de euro pentru fiecare zi liberă în plus și reduce semnificativ timpul efectiv de muncă, într-un context în care productivitatea rămâne deja sub media europeană.

Asociația Capitalului Industrial din Bulgaria (AIKB) estimează că fiecare zi suplimentară nelucrătoare costă economia între 90 şi 120 de milioane de euro. Aceste cifre sunt considerate orientative, fiind bazate pe distribuirea PIB-ului naţional pe aproximativ 250 de zile lucrătoare pe an, potrivit News.ro.

Ce vor angajatorii din Bulgaria

Directorul executiv Dobrin Ivanov a precizat că aceste calcule sunt aproximative, dar ilustrează impactul mai larg al reducerii timpului de muncă asupra producţiei. El a susţinut că Bulgaria ar trebui să renunţe la politica introdusă în 2017, care compensează sărbătorile legale ce cad în weekend prin zile libere suplimentare. În opinia sa, această abordare are consecinţe pe termen lung asupra performanţei economice.

Organizaţia a abordat şi propunerea de a declara ziua de 20 aprilie drept sărbătoare oficială, legată de Revolta din Aprilie. Deşi au recunoscut importanţa istorică a acesteia, angajatorii au avertizat asupra creşterii numărului de zile nelucrătoare. După cum au precizat, "nu ar trebui făcută o alegere între memoria istorică şi dezvoltarea economică", adăugând că veniturile mai mari depind de productivitate, nu de reducerea numărului de zile lucrătoare.

Mai puține zile de muncă și productivitate scăzută

AIKB a mai subliniat că Bulgaria ar urma să aibă cu aproximativ cinci zile lucrătoare mai puţin în 2026 comparativ cu anii precedenţi, echivalentul a aproape o săptămână de muncă. În acelaşi timp, productivitatea muncii în ţară rămâne semnificativ mai scăzută decât în Europa de Vest, estimările indicând că un angajat bulgar produce de aproximativ patru ori mai puţină valoare decât un angajat german, în aceeaşi perioadă.

Deşi a recunoscut că perioadele extinse de sărbători pot aduce beneficii turismului, organizaţia a subliniat că acest sector reprezintă aproximativ 8% din PIB-ul Bulgariei. În schimb, industria are o pondere de circa 27-28%, ceea ce, potrivit angajatorilor, face ca impactul zilelor suplimentare nelucrătoare să fie mai semnificativ pentru economia per ansamblu.

O propunere legislativă similară fusese anterior înaintată de partidul Democratic Bulgaria (DSB) în fosta Adunare Naţională. Aceasta sugera eliminarea practicii de a acorda zile libere compensatorii lunea, atunci când sărbătorile legale cad în weekend, invocând îngrijorări legate de deficitul bugetar şi cheltuielile publice. Cu toate acestea, propunerea a fost respinsă în cadrul discuţiilor în format tripartit, lăsând sistemul actual neschimbat.

