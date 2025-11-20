Efectele sancţiunilor impuse de SUA ruşilor de la Lukoil lovesc şi domeniul aviaţiei. Aeronavele care aterizează în Sofia şi Belgrad, unde gigantul petrolier furniza servicii, vor lua mai puţini pasageri pentru a stoca mai mult combustibil. Va fi valabil şi pentru compania Tarom, care care ar putea avea costuri mai mari cu circa jumătate de milion de euro anual, potrivit surselor din aviație. Între timp, guvernul român pregăteşte o ordonanţă prin care să vină cu soluţii de urgenţă în cazul vânzării operaţiunilor Lukoil.

Companiile aeriene au fost informate că trebuie să găsească alternative pentru operarea zborurilor pe aeroporturile din Sofia şi Belgrad.

"Avioanele nu mai pot să alimenteze de la acest furnizor. E vorba de toate avioanele ale tuturor companiilor care operează pe acele direcţii", spune Cezar Osiceanu, pilot.

TAROM are 32 de curse pe lună spre cele două destinaţii. 12 zboruri lunare spre Belgrad şi 20 spre Sofia.

Schimbările cauzate de sancţiunile asupra Lukoil înseamnă cheltuieli mai mari

Jumătate de milion de euro pe an. Potrivit unor surse din aviaţie, aceasta este cheltuiala suplimentară pe care operatorul naţional de zbor o va avea în situaţia în care nu se vor găsi soluţiile potrivite pentru cele două aeroporturi: Sofia şi Belgrad. Asta pentru că de aici, de la Bucureşti, Tarom va zbura cu 10% mai puţini pasageri şi în al doilea rând va avea un consum anual mai mare cu 36 de tone de carburant.

Tarom zboară cu avioane de tip ATR spre aceste destinaţii, însă pentru companiile care folosesc avioane de tip Boeing, de pildă, cheltuiala se dublează, spun aceleaşi surse.

"Aeronavele Tarom pleacă de la Otopeni încărcate cu rezervorul plin, astfel încât să ajungă pentru operarea dus-întors a cursei", spune Silvia Teodorescu, purtător de cuvânt al Tarom.

"Greutatea la decolare este una standard pentru fiecare tip şi model de avion pe care trebuie să o respecţi şi atunci, fiind pus între Scila şi Caribda, trebuie să alegi una dintre ele şi alegi securitatea, adică iei petrol mai mult şi laşi din pasageri, ceea ce e o "plăcere deosebită" pentru pasagerul care şi-a luat bilet",

Pentru cursele mai lungi, de câteva ore, provocările sunt şi mai mari

"O escală tehnică de alimentare pe drum- ceea ce, automat, creşte costurile: taxe de survol, taxe de aterizare, de rulaj, de îmbarcare, toate celelalte timpii se modifică. Conexiunile se pierd, pasagerii sunt primii care pierd", spune Cezar Osiceanu, pilot.

"Căutăm soluţii. Nu ştim dacă aceste soluţii se vor pune în practică suficient de repede, astfel încât să nu cauzeze pierderi, iar pentru noi este foarte importată operarea comercială pe profit", spune Silvia Teodorescu, purtătorul de cuvânt al Tarom.

Şi statul caută soluţii, a anunţat purtătoarea de cuvânt a Guvernului. România va fi solidară în aplicarea sancţiunilor în cazul ruşilor, iar săptămâna viitoare va fi gata un proiect de ordonanţă care va prezenta soluţia finală în cazul Lukoil.

"Criza energetică şi războiul au început de mulţi ani, aşteptarea aceasta că aceste asset uri ale Lukoil trebuie vândute mai devreme sau mai târziu trebuia anticipată", spune Mihnea Cătuți, expert Energie.

În cazul Tarom, de exemplu, situaţia e cu atât mai gravă cu cât compania se află în proces de redresare şi nu îşi mai poate permite pierderi în următorii ani.

