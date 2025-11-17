Zborurile interne vor avea tarife mai mici în perioada 17-19 noiembrie. Anunţul făcut de TAROM
TAROM lansează o nouă campanie promoțională pentru zborurile interne, care se desfășoară în perioada 17-19 noiembrie 2025, potrivit unei informări transmise de companie, citate de AGERPRES. Călătoriile pot fi efectuate începând cu 15 decembrie 2025.
Potrivit comunicatului, pasagerii pot achiziționa bilete de la 27 de euro pentru un zbor dus sau de la 76 de euro pentru un dus-întors, prețuri care includ toate taxele, bagajul de mână și serviciul de check-in gratuit. Oferta este disponibilă în limita locurilor alocate promoției și vizează rutele interne operate între București și Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Oradea.
Bilete de la 27 euro pentru destinațiile interne
Compania Națională TAROM, înființată în 1954 și aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, este membră a Alianței SkyTeam din 2010 și a Asociației Internaționale a Transportatorilor Aerieni (IATA) din 1993. Transportatorul operează cu o flotă de 18 aeronave și oferă aproximativ 70 de destinații, deservite direct sau prin parteneri code-share.
