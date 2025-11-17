TAROM lansează o nouă campanie promoțională pentru zborurile interne, care se desfășoară în perioada 17-19 noiembrie 2025, potrivit unei informări transmise de companie, citate de AGERPRES. Călătoriile pot fi efectuate începând cu 15 decembrie 2025.

Zborurile interne vor avea tarife mai mici în perioada 17-19 noiembrie. Anunţul făcut de TAROM - Sursa: Shutterstock

Potrivit comunicatului, pasagerii pot achiziționa bilete de la 27 de euro pentru un zbor dus sau de la 76 de euro pentru un dus-întors, prețuri care includ toate taxele, bagajul de mână și serviciul de check-in gratuit. Oferta este disponibilă în limita locurilor alocate promoției și vizează rutele interne operate între București și Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Oradea.

Bilete de la 27 euro pentru destinațiile interne

Compania Națională TAROM, înființată în 1954 și aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, este membră a Alianței SkyTeam din 2010 și a Asociației Internaționale a Transportatorilor Aerieni (IATA) din 1993. Transportatorul operează cu o flotă de 18 aeronave și oferă aproximativ 70 de destinații, deservite direct sau prin parteneri code-share.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu taxarea mâncării nesănătoase? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰