Zborurile interne vor avea tarife mai mici în perioada 17-19 noiembrie. Anunţul făcut de TAROM

TAROM lansează o nouă campanie promoțională pentru zborurile interne, care se desfășoară în perioada 17-19 noiembrie 2025, potrivit unei informări transmise de companie, citate de AGERPRES. Călătoriile pot fi efectuate începând cu 15 decembrie 2025.

de Redactia Observator

la 17.11.2025 , 13:41
Zborurile interne vor avea tarife mai mici în perioada 17-19 noiembrie. Anunţul făcut de TAROM - Sursa: Shutterstock

Potrivit comunicatului, pasagerii pot achiziționa bilete de la 27 de euro pentru un zbor dus sau de la 76 de euro pentru un dus-întors, prețuri care includ toate taxele, bagajul de mână și serviciul de check-in gratuit. Oferta este disponibilă în limita locurilor alocate promoției și vizează rutele interne operate între București și Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Oradea.

Bilete de la 27 euro pentru destinațiile interne

Compania Națională TAROM, înființată în 1954 și aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, este membră a Alianței SkyTeam din 2010 și a Asociației Internaționale a Transportatorilor Aerieni (IATA) din 1993. Transportatorul operează cu o flotă de 18 aeronave și oferă aproximativ 70 de destinații, deservite direct sau prin parteneri code-share.

