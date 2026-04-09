Economia României a crescut în 2025 cu 0,7% în termeni reali. PIB-ul, mai mic cu 1,8% în trimestru IV

Economia României a crescut în 2025 cu 0,7% în termeni reali, comparativ cu anul 2024, însă în ultimul trimestru din anul trecut Produsul Intern Brut (PIB) a fost mai mic cu 1,8% comparativ cu trimestrul anterior, potrivit datelor provizorii II publicate de Institutul Naţional de Statistică joi.

Anterior, în datele provizorii I, INS anunţa că în ultimul trimestru din 2025 Produsul Intern Brut (PIB) a fost mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul anterior.

Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul IV 2025 a fost de 496,303 miliarde lei preţuri curente, în scădere - în termeni reali - cu 1,8% faţă de trimestrul III 2025 şi în scădere cu 1,4% faţă de trimestrul IV 2024.

Produsul intern brut estimat pentru 2025, în creştere cu 0,7% faţă de 2024

Pe serie brută, produsul intern brut estimat pentru anul 2025 a fost de 1.916,404 miliarde lei preţuri curente, în creştere - în termeni reali - cu 0,7% faţă de anul 2024. Produsul intern brut estimat pentru trimestrul IV 2025 a fost de 573,630 miliarde lei preţuri curente, în creştere - în termeni reali - cu 0,2% faţă de trimestrul IV 2024.

"În privinţa contribuţiilor la creşterea PIB pe categorii de resurse, pentru anul 2025, nu s-au înregistrat, în general, modificări faţă de varianta publicată în Comunicatul de presă nr. 54 din 6 martie 2026: agricultura, silvicultura şi pescuitul au înregistrat aceeaşi contribuţie la creşterea PIB (+0,2%), iar volumul de activitate nu s-a modificat faţă de estimarea anterioară (106,6%).

; industria nu a contribuit la creşterea PIB (0,0%) în cele două estimări, iar volumul de activitate nu s-a modificat cu faţă de estimarea anterioară (99,8%); construcţiile au înregistrat aceeaşi contribuţie la modificarea PIB (+0,5%) între cele două estimări, iar volumul de activitate s-a modificat faţă de estimarea anterioară cu -0,1 puncte procentuale (de la 107,0% la 106,9%); comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transportul şi depozitarea; hoteluri şi restaurante, de la -0,1% la 0,0%, ca urmare a modificării volumului de activitate cu +0,1 puncte procentuale (de la 99,7% la 99,8%)", se arată în comunicat.

PIB mai mic cu 1,8% în trimestrul IV

Conform INS, informaţiile şi comunicaţiile au înregistrat aceeaşi contribuţie la creşterea PIB (+0,3%) în cele două estimări, iar volumul de activitate nu s-a modificat faţă de estimarea anterioară (104,1%). Nici intermedierile financiare şi asigurările nu au contribuit la creşterea PIB (0,0%) în cele două estimări, iar volumul de activitate nu s-a modificat faţă de estimarea anterioară (99%). De asemenea, nici tranzacţiile imobiliare nu au contribuit la creşterea PIB (0,0%) între cele două estimări, iar volumul de activitate nu s-a modificat faţă de estimarea anterioară (100,6%).

Activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţile de servicii administrative şi activităţi de servicii suport au înregistrat aceeaşi contribuţie la modificarea PIB (-0,3%) în cele două estimări, iar volumul de activitate nu s-a modificat faţă de estimarea anterioară (96,0%).

"Administraţia publică şi apărarea; asigurările sociale din sistemul public; învăţământul; sănătatea şi asistenţa socială, nu au contribuit la creşterea PIB (0,0%), iar volumul de activitate nu s-a modificat faţă de estimarea anterioară (99,7%); activităţile de spectacole, culturale şi recreative; reparaţiile de produse de uz casnic şi alte servicii nu au contribuit la creşterea PIB (0,0%) între cele două estimări, iar volumul de activitate s-a modificat faţă de estimarea anterioară cu +0,1 puncte procentuale (de la 100,4% la 100,5%)", se mai arată în comunicat.

În anul 2025, dinamica PIB nu s-a modificat în varianta provizorie (2) comparativ cu varianta provizorie (1), fiind de 0,7%.

Volumul impozitelor nete pe produs a scăzut cu 0,1 puncte procentuale

Volumul impozitelor nete pe produs a scăzut cu 0,1 puncte procentuale în varianta provizorie (2) comparativ cu varianta provizorie (1), de la 101,0% la 100,9%.

"Din punctul de vedere al utilizării PIB, modificări ale contribuţiei la creşterea PIB în anul 2025, între cele două estimări, au înregistrat: cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei, de la +0,4% la +0,3%, ca urmare a scăderii volumului său cu 0,1 puncte procentuale de la 100,6% la 100,5%; cheltuiala pentru consumul final individual al administraţiilor publice, de la 0,0% la +0,1%, ca urmare a creşterii volumului său cu 1,3 puncte procentuale de la 99,7% la 101,0%; consumul final colectiv efectiv al administraţiilor publice, de la -0,3% la -0,6%, ca urmare a scăderii volumului său cu 2,2 puncte procentuale de la 96,8% la 94,6%; formarea brută de capital fix, de la +1,0% la +0,9%, ca urmare a diminuării volumului său cu 0,7 puncte procentuale de la 104,1% la 103,4%", se mai menţionează în comunicat.

