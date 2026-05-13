România rămâne în recesiune tehnică. Cu cât a scăzut PIB-ul în prima parte din 2026

Produsul intern brut a scăzut în trimestrul I 2026 cu 0,2%, comparativ cu trimestrul anterior. Faţă de acelaşi trimestru din anul 2025, Produsul intern brut s-a redus cu 1,5%, informează miercuri INS.

PIB-ul României a scăzut cu 1,5% în primul trimestru din 2026, faţă de aceeaşi perioadă din 2025

PIB-ul a înregistrat o scădere cu 1,7% pe seria brută

Produsul intern brut a înregistrat o scădere cu 1,7% pe seria brută şi cu 1,5% pe seria ajustată sezonier faţă de acelaşi trimestru din anul 2025.

Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a includerii estimărilor pentru trimestrul I 2026, fiind înregistrate diferenţe faţă de varianta publicată în Comunicatul de presă nr. 87 din 9 aprilie 2026, precizează INS.

