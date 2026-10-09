Economia României a stagnat în trimestrul II din 2026. PIB-ul a scăzut cu 0,6% în primul semestru

Produsul Intern Brut al României a rămas nemodificat în trimestrul II din 2026, comparativ cu trimestrul precedent, în timp ce în primul semestru economia s-a contractat cu 0,6% faţă de perioada similară a anului trecut, potrivit datelor provizorii publicate de INS.

Conform statisticii, Produsul Intern Brut, date ajustate sezonier, estimat pentru trimestrul II 2026 a fost de 529,676 miliarde lei preţuri curente. Comparativ cu trimestrul anterior, PIB s-a menţinut nemodificat însă faţă de acelaşi trimestru din anul precedent a înregistrat o scădere cu 1,9%.

Economia României a stagnat în trimestrul II din 2026

Pe serie brută, Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul II 2026 a fost de 501,069 miliarde lei preţuri curente, în scădere, în termeni reali , cu 0,2% faţă de trimestrul II 2025.

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Pe date ajustate sezonier, Produsul Intern Brut estimat pentru semestrul I 2026 a fost de 1.035,681 miliarde lei preţuri curente, în scădere, în termeni reali, cu 1,6% faţă de semestrul I 2025.

Pe serie brută, PIB-ul estimat pentru semestrul I 2026 a fost de 907,159 miliarde lei preţuri curente, în scădere, în termeni reali, cu -0,6% faţă de semestrul I 2025.

"Comparativ cu varianta provizorie (1), dinamica PIB s-a modificat cu +0,2 puncte procentuale, iar cea a valorii adăugate brute s-a majorat cu +0,3 puncte procentuale. Volumul valorii adăugate brute pe ramuri de activitate a înregistrat modificări mai importante între cele două estimări, astfel: Agricultura, silvicultura şi pescuitul au înregistrat aceeaşi contribuţie la creşterea PIB (+0,1%) în cele două estimări, iar volumul de activitate a crescut faţă de estimarea anterioară cu +0,6 puncte procentuale (de la 105,5% la 106,1%); Industria, de la -0,7% la -0,6% între cele două variante, iar volumul de activitate a crescut cu +0,3 puncte procentuale (de la 95,8% la 96,1%); Construcţiile, de la +0,9% la +1,2% între cele două estimări, iar volumul de activitate a crescut cu +0,1 puncte procentuale faţă de estimarea anterioară (de la 115,3% la 115,4%); Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transportul şi depozitarea; hoteluri şi restaurante, de la -1,0% la -0,9% în cele două estimări, iar volumul de activitate s-a majorat cu +0,2 puncte procentuale (de la 95,5% la 95,7%)", se arată în comunicat.

Scădere cu 0,2% pe seria brută

INS menţionează că informaţiile şi comunicaţiile au înregistrat aceeaşi contribuţie la modificarea PIB (-0,2%) în cele două estimări, iar volumul de activitate s-a majorat faţă de estimarea anterioară cu +0,3 puncte procentuale(de la 97,2% la 97,5%).

"Intermedierile financiare şi asigurările au înregistrat aceeaşi contribuţie la creşterea PIB (+0,1%), iar volumul de activitate nu s-a modificat faţă de estimarea anterioară (101,5%); Tranzacţiile imobiliare, de la -0,5% la -0,7% între cele două estimări, iar volumul de activitate s-a modificat faţă de estimarea anterioară cu -1,5 puncte procentuale (de la 93,2% la 91,7%); Activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţile de servicii administrative şi activităţile de servicii suport au avut aceeaşi contribuţie la creşterea PIB (+0,1%), iar volumul de activitate a crescut cu +0,4 puncte procentuale faţă de estimarea anterioară (de la 101,3% la 101,7%); Administraţia publică şi apărarea; asigurările sociale din sistemul public; învăţământul; sănătatea şi asistenţa socială, au avut aceeaşi contribuţie la modificarea PIB (-0,3%) în cele două estimări, iar volumul de activitate nu s-a schimbat faţă de estimarea anterioară (98,0%); Activităţile de spectacole, culturale şi recreative; reparaţiile de produse de uz casnic şi alte servicii au avut aceeaşi contribuţie la creşterea PIB (+0,6%) în cele două variante, iar volumul de activitate a crescut faţă de estimarea anterioară cu un punct procentual (de la 111,8% la 112,8%)", precizează INS.

Volumul impozitelor nete pe produs a scăzut cu -0,9 puncte procentuale în varianta provizorie (2) comparativ cu varianta provizorie (1), de la 105,3% la 104,4%.

Potrivit INS, cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei a înregistrat aceeaşi contribuţie la creşterea PIB (-1,9%), iar volumul nu s-a schimbat faţă de estimarea anterioară (96,9%). Cheltuiala pentru consumul final individual al administraţiilor publice a înregistrat aceeaşi contribuţie la creşterea PIB (-0,1%), iar volumul său s-a modificat cu în scădere cu 0,9 puncte procentuale (de la 99,2% la 98,3%).

Contribuţia formării brute de capital fix (investiţii) a urcat +4,1% la +4,3% între cele două estimări, iar volumul de activitate a crescut cu +3,4 puncte procentuale (de la 116,5% la 119,9%), se mai arată în comunicat.