Casa anti anxietate e trendul anului 2026. Locuința nu mai este doar un spațiu de locuit, ci un adevărat refugiu pentru minte. Tot mai mulți români își reconfigurează acasă starea de bine, piesă cu piesă. Culorile, lumina, formele toate intră în designul emoțiilor, unde fiecare detaliu poate face diferența între agitație și liniște.

Sara și-a transformat locuința într-un manifest al stării de bine.

"Accesul se face printr-un hol lung, iar formele curbe au fost soluţia cea mai frumoasă şi organică şi peretele curb şi elementele care îndulcesc tot spaţiul! Şi texturile de pe pereţi şi riflajele au o formă geometrică. Poţi să faci un design cald şi cu negru, şi cu verde. Cheia este în compoziţii şi felul în care foloseşti culoarea şi unde o pui.", explică Sara Lungu, arhitectă.

Și dincolo de estetică, tot mai mulți români își proiectează casa pornind de la interiorul propriu. Aurelian a început acest drum altfel: cu o întrebare despre sine, înainte de a ajunge la mobilier.

Articolul continuă după reclamă

"Totul a început cu un test psihologic. Am avut teme pentru acasă, de completat formulare. Mi-am dorit un stil atemporal şi un mobilier care să nu îmbătrânească. Avem chiar şi nişte spaţii extra pentru citit.", spune Aurelian Leuştean, client.

"Pornesc de la om, de la cine este el, cum trăieşte, ce ritm are, ce îl oboseşte, ce-i aduce bucurie. Oamenii s-au saturat să trăiască în amenajări şi au început să-şi dorească spaţii în care chiar să le fie bine să trăiască.", precizează Ramiona Pintilescu, designerul lui Aurelian.

Fenomenul ia amploare, pe fondul unei realități în care tot mai mulți români spun că ritmul zilnic devine copleșitor, iar acasă trebuie să fie, mai mult ca oricând, un spațiu de respiro.

"Am adus acest contrast de culori, materiale si lumini. Puteţi vedea cum am integrat lemnul, care aduce multă culoare în amenajare. Am folosit layering de lumini, adică avem iluminat deasupra mesei, spoturi, iluminat de accent. Întotdeauna lumină caldă! Elementele rotunde aduc un pic de căldură în felul în care te simţi!", explică Georgiana Aspriţoiu, designer arhitect.

O expoziție a arhitecților din Capitală arată cum s-a schimbat, în timp, felul în care românii își trăiesc viaţa, prin oglinda bucătăriei: de la funcțional la emoțional.

Bucătăria este un spaţiu unde se adună toată familia şi căutăm ca starea de bine să fie acolo prezentă. În comunism, nu era chiar aşa. Elementele erau mult mai simple şi cu siguranţă le găseam şi o dublă utilitate.

"Ulterior a venit perioada anilor 2000 când oamenii deja puteau să viseze. Era reprezentativ mobilierul lucios. Ulterior, am ajuns la bucătăria modernă, unde lucrurile s-au schimbat complet. Masa a fost tot timpul acolo este de fapt sufletul familiei casei româneşti.", adaugă Georgiana Aspriţoiu, designer arhitect.

Inspirația din natură și alegerile personale pot face diferența dintre un spațiu locuit și unul în care chiar trăiești.

Ingrid Tîrziu Like Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰