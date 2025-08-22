Premierul Bolojan, în exclusivitate la Observator, a declarat că legea pensiilor private i-a "căzut în brațe", deși ar fi trebuit adoptată de 17 ani. Șeful Guvernului susține că statul nu câștigă nimic din noile modificări, deși experții îl contrazic. Pentru a mai calma din nemulțumirile publice, Executivul propune reducerea comisioanelor fondurilor de pensii. Atfel, românii ar păstra mai mulți bani în buzunar.

Noua lege, adoptată de Guvern, prevede că vom putea retrage inițial maximum 30% din suma acumulată la Pilonul II şi III, iar restul banilor îi vom primi eșalonat pe 8 ani. Până acum, nu exista nicio limitare. "Pilonul II mi-a căzut în brațe, pentru că legea trebuie promovată de vreo 17 ani", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

Guvernul respinge acuzațiile că noile modificări ar fi fost făcute în beneficiul statului, așa cum susțin unii specialiști.

"Nu sunt administrați de Guvern, nu sunt folosiți de Guvern și nu ia Guvernul României, ca să fim bine înțeleși, ci sunt administrați de fonduri de pensii private. Statului nu-i folosește nici într-un fel. Folosește în primul rând cetățenilor, pentru că au garanția toți la o funcționare predictibilă a acestui sistem de pensii și, de asemenea, o vom face peste 2 săptămâni vom scădea comisioanele firmelor care administrează aceste fonduri de pensii", spune Ilie Bolojan, premierul României.

"Principalul câştigător va fi statul, din toate aceste modificări, pentru că are cine să-i cumpere pe termen lung bondurile atunci când emite", spune Adrian Codîrlaşu, analist economic.

Aproape 70% din bani sunt investiți în titluri de stat. Practic, contribuțiile românilor alimentează bugetul public. Doar un sfert ajung în acțiuni la bursă, ceea ce înseamnă șanse mai mici de câștig pe termen lung. Restul banilor se împart între obligațiuni corporative, fonduri și depozite, dar cu ponderi reduse.

Practic, statul se împrumută pe termen lung de la fondurile de pensii. Astfel, bugetul are bani siguri pentru cheltuieli, fără să depindă de investitori străini. În plus, spun experţii, autoritățile se pregătesc pentru valul de pensionări din 2030, când mulți "decreței" vor ieși la pensie, iar sistemul public va intra în declin.

"E complet nesustenabil sistemul public de pensii. Normal ar trebui să mergem către pilonul doi, să creştem ponderea. Acum, 80% se duc într-un pilon public, din care doar pensionarii speciali câştigă, şi doar 20 la sută din acei bani merg în pilonul doi, cumva să fie 50-50", a explicat Adrian Codîrlaşu, analist economic.

Sistemul pensiilor private, adică Pilonul II şi III, are acum peste 9,4 milioane de participanți și active de aproape 180 de miliarde de lei. Asta înseamnă peste 10% din PIB.

