Scumpirile vin în valuri. Inflația a crescut pentru a doua lună la rând. Alimentele de bază şi carburanţii ne costă tot mai mult. Iar salariile rămân în urma prețurilor. De 15 luni consecutiv, puterea de cumpărare scade.

Prețurile vedem în fiecare zi că cresc. Alimente, chestii care ne afectează traiul zilnic.

Şi cifrele oficiale confirmă ce resimțim zi de zi la cumpărături, banii ajung pentru tot mai puține lucruri. Inflația a urcat din nou în octombrie, la aproape 7%.

Coşul cu alimente de bază ne costă tot mai mult

Pâine, ouă, fructe, cafea și lapte. Toate s-au scumpit. Cea mai mare creştere de preţ e la cafea, peste 12%, dar şi la ouă, care s-au scumpit cu 11 la sută într-un an.

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"Guvernul a spus: noi nu vom crește taxele. Nu vor crește taxele, în schimb vor crește prețurile care poartă foarte multe taxe în ele", explică Cristian Păun, profesor de economie.

Motorina s-a scumpit cel mai mult într-un an, cu peste 43%, iar benzina, cu aproape 33%.

"Eu nu mă aștept ca de această problemă să scăpăm anul viitor. Aceste creșteri vor fi acolo, cu ele vom începe anul și ele, încet-încet, se vor disipa în toate celelalte prețuri din economie, astfel încât statul, deși nu crește nicio taxă, va încasa mai multe taxe la bugetul de stat", menţionează Cristian Păun, profesor de economie.

În timp ce prețurile o iau înainte, salariile rămân în urmă

Scumpirile înghit majorările salariale, iar pentru mulți români banii abia mai ajung de la o lună la alta. De economii nici nu poate fi vorba. Potrivit Eurostat, 4 din 10 români nu pot face față unei cheltuieli neprevăzute.

Persoană: Am avut o mică creștere, nu ceva mare.

Reporter: Acoperă creșterea, inflația și scumpirile?

Persoană: În niciun caz, nu ține ritmul. Trebuie să mai fac și venituri extra, nu-mi ajunge salariul de profesor.

Persoană: În vară, în iunie.

Reporter: S-a mărit semnificativ?

Persoană: Nu, cam 5 la sută.

Reporter: S-a mărit ca să acopere inflația și scumpirile?

Persoană: Nu, sub nicio formă.

"Cred că acum 15 ani. Sunt marinar și nu s-au mai mărit de foarte mult timp", menţionează un bărbat.

"Angajatorii se gândesc să ofere bonusuri mai degrabă decât creșteri salariale, din cauza instabilității financiare și a incertitudinii de anul viitor. Cred că mai degrabă putem vorbi de creșteri salariale acolo unde pozițiile respective, acei oameni care sunt performanți, care au într-adevăr rezultate în ceea ce fac și pe care compania dorește să-i păstreze neapărat", explică Aida Chivu, expert HR.

"Ar fi sănătos ca antreprenorul să țină pasul măcar cu inflația și să aibă o creștere salarială de 7-8 la sută măcar, însă este foarte presat. Este aproape strivit. Nu e o rea-voință. Mai ales în ultimele șase luni, trecem printr-o criză pur și simplu, pe care antreprenorul o resimte", spune Marius Lăzărescu, antreprenor.

Din cauza inflaţiei persistente, BNR a decis azi să menţină dobânda de referinţă la un nivel ridicat, 6,5 la sută pe an.