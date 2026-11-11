El Nino loveşte în plin recolta de cacao. Cel mai mare producător anunţă că producţia ar putea să scadă cu 25%

Producţia de cacao a Coastei de Fildeş, cel mai mare producător mondial, ar putea scădea cu până la 25% din cauza unui fenomen meteorologic El Nino excepţional, au avertizat meteorologii.

Fenomenul El Nino determină creşterea temperaturilor la suprafaţa Oceanului Pacific, în zonele centrală şi estică, provocând schimbări în regimul vânturilor şi al precipitaţiilor la nivel global, fenomene care se suprapun încălzirii globale cauzate de activitatea umană.

El Nino va atinge intensitatea maximă în decembrie

În acest an, se estimează că fenomenul El Nino va atinge intensitatea maximă în luna decembrie, însă efectele sale, precum temperaturi extreme, inundaţii şi secetă, ar putea persista până în perioada aprilie-mai 2027.

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Administraţia naţională de meteorologie din Coasta de Fildeş (Sodexam) estimează că acest episod climatic va duce la o scădere a cantităţii de precipitaţii, la temperaturi mai ridicate şi la un sezon secetos mai prelungit în această ţară din Africa de Vest.

Deficitul de apă şi temperaturile ridicate ar putea reduce producţia de cacao cu "aproximativ 21% până la 25%", din cauza ofilirii şi căderii premature a păstăilor tinere, precum şi a pierderii frunzişului arborilor, se arată într-un raport trimis de Sodexam guvernului ivorian.

Scăderea producţiei ar putea duce la "o pierdere colosală de venituri pentru cultivatori", precum şi la o diminuare a încasărilor statului din exporturi, se mai precizează în documentul menţionat.

Coasta de Fildeş, responsabilă pentru 40% din producţia de cacao

Coasta de Fildeş este responsabilă pentru aproape 40% din producţia mondială de cacao, această cultură reprezentând 15% din PIB-ul ţării şi asigurând un mijloc de trai pentru aproximativ cinci milioane de persoane, într-o naţiune cu o populaţie de peste 33 de milioane de locuitori.

Cercetătorii ivorieni fac eforturi pentru a crea o varietate de cacao suficient de rezistentă încât să facă faţă fenomenelor meteorologice imprevizibile, declanşate la nivel global de schimbările climatice provocate de om.

Sodexam recomandă utilizarea unor soiuri de arbori de cacao mai rezistenţi la secetă, dezvoltarea unor sisteme de irigaţii suplimentare şi promovarea agrosilviculturii în plantaţiile de cacao pentru a limita efectele fenomenului meteo El Nino.