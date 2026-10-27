Bananele, lovite de scumpiri. Producătorii se tem că vor vinde mai puține fructe în 2027

Bananele, unul dintre cele mai ieftine produse din magazine, s-ar putea scumpi anul viitor. Producătorii se confruntă cu fenomene meteo extreme, conflicte geopolitice și costuri tot mai mari pentru cultivarea și transportul fructelor, scrie Bloomberg .

"Industria se confruntă cu condiții meteo extreme și cu probleme provocate de tensiunile geopolitice. Costurile pentru producția fructelor tropicale sunt tot mai mari", a declarat Carlos Lopez Flores, directorul general al Chiquita Brands International, unul dintre cei mai mari comercianți de banane din lume, într-un interviu pentru Bloomberg.

Acesta estimează că, în 2027, industria va vinde mai puține banane, iar prețurile ar putea crește. Ar putea fi unul dintre cei mai dificili ani pentru producători din ultimele decenii. "Ne așteptăm la un final de 2026 foarte dificil și la un început de an viitor la fel de complicat pentru industrie", a spus López Flores. Potrivit acestuia, condițiile meteo și tensiunile geopolitice îngreunează activitatea furnizorilor din America Latină, una dintre cele mai importante regiuni pentru producția de banane.

Până acum, bananele au fost printre puținele produse alimentare care nu s-au scumpit semnificativ, în ciuda creșterii prețurilor la alimente în întreaga lume. Costurile mai mari pentru cultivare și transport, războaiele și vremea nefavorabilă au afectat numeroase culturi agricole, însă prețurile bananelor au rămas relativ stabile. Situația s-ar putea schimba însă în perioada următoare.

Articolul continuă după reclamă

Conflictul din Orientul Mijlociu și El Nino pun presiune pe producători

Potrivit șefului Chiquita, conflictul din Orientul Mijlociu a dus deja la creșterea costurilor pentru combustibil, îngrășăminte și ambalaje. Companiile au avut dificultăți în a transfera aceste cheltuieli mai mari către clienți.

Un alt motiv de îngrijorare este fenomenul climatic El Nino, care ar putea deveni mai puternic și ar putea afecta culturile din America Latină. Acesta provoacă ploi abundente în Ecuador și Peru, dar și secetăno severă în bazinul Amazonului și în nord-estul Braziliei. Ecuador, cel mai mare furnizor de banane, riscă să fie afectat de inundații care pot favoriza apariția bolilor plantelor, pot distruge recoltele și pot bloca drumurile folosite pentru transport.

În plus, seceta provocată de El Nino poate reduce nivelul apei din Canalul Panama, o rută importantă pentru transportul mărfurilor din regiune.

Bananele au rămas ieftine în ciuda scumpirilor din ultimii ani

Bananele au adus venituri de 12,8 miliarde de dolari din exporturi în 2025, potrivit OCDE. Cu toate acestea, producătorii lucrează de ani buni cu marje mici de profit.

Fructele trebuie cultivate pe tot parcursul anului și transportate rapid pe distanțe mari, înainte să se coacă, pentru a putea ajunge în magazine în stare bună. În același timp, prețul de vânzare este adesea mai mic de un dolar pe livră, echivalentul a aproximativ 450 de grame.

În orașele din Statele Unite, bananele s-au vândut luna trecută cu un preț mediu de aproximativ 66 de cenți. Prețul este de peste două ori mai mic decât cel al portocalelor și grepfruturilor. În ultimii zece ani, bananele s-au scumpit cu doar 14%, mult mai puțin decât multe alte produse alimentare.

Chiquita a început deja discuțiile cu retailerii pentru contractele de aprovizionare și prețurile din 2027. Deocamdată, negocierile se concentrează mai ales pe asigurarea unor livrări constante, însă compania le-a atras atenția cumpărătorilor și asupra costurilor suplimentare din lanțul de aprovizionare.

De regulă, producătorii vând o mare parte din banane prin contracte pe termen lung, la prețuri stabilite în avans. Din acest motiv, le este greu să recupereze rapid banii pierduți atunci când cresc pe neașteptate costurile de producție.

Rămâne de văzut dacă retailerii vor accepta eventuale majorări și în ce măsură acestea vor ajunge să fie suportate de consumatori, obișnuiți să găsească bananele printre cele mai ieftine fructe din magazine.