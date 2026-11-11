Procurorul Claudiu Sandu, membru CSM, reacţie după conferinţa lui Nicuşor Dan: "Cu ochii larg închişi"

Procurorul Claudiu Sandu, membru în Consiliul Superior al Magistraturii, îi transmite președintelui Nicușor Dan că există două decizii ale CEDO și CJUE, prin care s-a stabilit că Inspecția Judiciară și Secția pentru judecători a CSM au făcut abuzuri împotriva unor magistrați, dar că nu s-a făcut nimic pentru a corecta aceste lucruri.

Reacția lui Claudiu Sandu vine după ce Nicușor Dan a declarat marți seara, în timpul unei conferințe de presă la Palatul Cotroceni, că la el nu au venit magistrați care să-i semnaleze abuzuri făcute împotriva lor de Inspecția Judiciară.

"Cu ochii larg închiși. O să îi spun domnului președinte două hotărâri judecătorești, care consfințesc irevocabil abuzuri ale Inspecției Judiciare, ale CSM și ale justiției din România împotriva unor magistrați sau împotriva unor simpli oameni plătitori de impozite. 1. Hotărârea Danileț împotriva României în care este stabilit un abuz al Inspecției Judiciare și al Secției pentru judecători a CSM împotriva unui judecător. 2 Hotărârea LIN II a CJUE în care se stabilește că Înalta Curte de Casație și Justiție a creat un risc sistemic de impunitate a infractorilor care a condus la salvarea a mii de infractori, inclusiv traficanți de droguri, violatori, pedofili, toți cei care au profitat de catastrofa juridică instrumentată de CCR și ICCJ. Am auzit în această seară că domnul președinte nu a primit nicio dovadă a existenței vreunui abuz împotriva vreunui magistrat. Și pot să îi spun că nu va exista o asemenea dovadă. Nu atâta timp cât legea este scrisă pentru a crea și proteja centre de reflecție în sistemul judiciar. Ceea ce spune președintele este un nonsens. Cei care ar trebui să constate și să sancționeze un eventual abuz sunt tocmai cei care îl comit. Cum ar putea să meargă un magistrat să spună: uitați, domnule președinte, tocmai am fost sancționat și acestea sunt motivele pentru care sancțiunea este incorectă. Nu ar putea fi acuzat acel magistrat că este subiectiv, că își apară propria versiune?", spune Claudiu Sandu, într-un mesaj postat marți noaptea pe Facebook.

El susține că nu s-a făcut nimic pentru a corecta abuzurile împotriva unor magistrați și a amintit de episodul în care Secția Specială i-a deschis dosar penal fostei șefe a DNA Laura Codruța Kovesi, dar și sancționarea, recent, a doi judecători care i-au mărit pedeapsa fostului ministru Daniel Chițoiu.

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"Dar când un abuz este constatat de CEDO sau CJUE ce am făcut pentru a-l corecta? Nimic (...) Cred că am uitat prea repede cum infama SIIJ a încercat să o aresteze la Laura Kovesi. Atunci s-au opus Secția pentru procurori și judecători valoroși de la Înalta Curte. Astăzi am fi în alt film (...) Eu înțeleg prin libertate dreptul meu de a critica anumite fapte sau acte ale oamenilor din justiție, mai ales când acestea privesc funcționarea sistemului judiciar. Iar crearea unei dictaturi absolute în vârful sistemului judiciar este exact piedica imposibilă în fața unui stat de drept adevărat. Exemplul cel mai aproape este situația celor doi judecători de la CA Pitești sancționați zilele trecute. Pentru că libertatea aduce independența și responsabilitatea. În lipsa libertății de a decide nu se mai poate vorbi de independență. (...) Nimeni nu poate fi forțat să renunțe la demnitatea lui. Cu toate acestea, multe dintre acțiunile conducerii Inspecției Judiciare conduc chiar în această direcție. Să ne amintim cum s-a sesizat IJ împotriva judecătorilor care au apărut în materialul Recorder, cum a acționat în cazul acestora și să ne amintim în contrapartidă cum a acționat IJ în cazul altor magistrați care, spre exemplu, încercau să convingă o denunțătoare să renunțe la acțiunea sa ademenind-o cu o funcție la un tribunal. Asaltul și presiunea pusă de Inspecția Judiciară are exact acest scop. Să convingă magistratul să renunțe la demnitate și să accepte decizii stabilite în centre de reflecție", consideră Sandu.

În opinia lui, Justiția nu mai funcționează când 'bugetari cu salarii modeste se lăfăie în lux și scapă de toate dosarele penale', însă va veni poate o zi în care 'vom deschide ochii'.

"Atunci când vezi bugetari cu salarii modeste că se lăfăie în lux și scapă de toate dosarele penale, iar prejudiciile nu sunt niciodată recuperate, este normal să înțelegi că ceva nu funcționează. Iar acel ceva este chiar justiția. Când justiția nu își îndeplinește adevărata menire de a restabili echilibrul social, spre exemplu când un primar delapidează o sumă uriașă de bani, atunci încrederea în această instituție dispare. Orice scuză ulterioară sau afirmații de genul că exista o conjurație împotriva justiției sunt simple povești care fac parte din manualul de manipulare. Adevărul nu poate fi ascuns (...) Eu nu mă simt dator să prezint domnului președinte nicio explicație. Bătălia pe care au dus-o mulți magistrați și pe care au fost clădite cariere politice este o bătălie pentru dreptate, pentru adevăr, nu pentru a fi pe placul unora sau altora. Până acum am pierdut toate luptele, ultima fiind consfințită chiar în seara asta. Dar poate într-o zi vom deschide ochii", a încheiat Claudiu Sandu.