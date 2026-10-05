Evenimente în Bucureşti, marţi 6 octombrie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru marţi, 6 octombrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Italienii de la Mercury Legend susţin un concert marţi, 6 octombrie, în Berăria H din Bucureşti - zilesinopti.ro

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 6 octombrie 2026.

Concerte în Bucureşti, marţi 6 octombrie 2026

Bad Decisions & ShellShock susţin un concert în Control Club, de la ora 20.00. Artişti precum Sorin Zlat, Robert Patai sau Irina Sârbu susţin un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

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Italienii de la Mercury Legend susţin un concert tribut Queen în Berăria H, de la ora 21.00.

Expoziţii în Bucureşti, marţi 6 octombrie 2026

La Teatrul Naţional Bucureşti puteţi vizita o expoziţie inovativă cu bunuri restaurate din colecţia Muzeului TNB.

La Galeria Madrigal puteţi vizita Expoziția de Colecție "Familia Liciu".

Evenimente sportive în Bucureşti, marţi 6 octombrie 2026

De la ora 18.00, în Sala Şcolii Profesionale Speciale Nr. 2 se joacă meciul de baschet feminin dintre CS Oxigen Bucureşti şi CS Agronomia Bucureşti.

La Centrul Naţional de Tenis are loc, în această săptămână, o nouă ediţie a Campionatului Naţional de Tenis.