Şeful OMV a găsit soluţia crizei petrolului: "Conduceţi mai puţin". OMV respinge ideea că profită de situaţie

Directorul general al OMV, Alfred Stern, a intervenit în presa austriacă, după discuțiile despre criza petrolului și creșterea de prețuri a combustibilului. Presa de la Viena susține că Stern are și "propuneri pragmatice" despre cum ar trebui să se comporte consumatorii.

În cazul unei penurii de combustibil, este destul de clar cum ar trebui să se comporte consumatorii, spune directorul general al OMV, Alfred Stern în presa din Austria. "Dacă există o penurie, atunci trebuie să economisim combustibil. Conduceți mai puțin, conduceți mai încet. Nu există nicio modalitate de a evita acest lucru", declară el.

OMV respinge ideea că ar profita de criza carburanţilor

Într-un interviu acordat emisiunii "Journal zu Gast", directorul general al OMV, Alfred Stern, a respins acuzațiile că firma pe care o conduce profită de pe urma actualei crize. De la începutul conflictului din Iran, prețurile combustibililor în Austria au crescut vertiginos. Motorina costă deja peste 1,90 euro pe litru la unele benzinării.

Guvernul austriac lucrează în prezent la o soluție "durabilă" pentru a menține prețurile petrolului la un nivel accesibil. "Prețurile nu se stabilesc într-o rafinărie. La un preț de 1,70 euro pe litru de benzină premium, 90 de cenți ar fi folosiți doar pentru taxe și impozite. Din restul de 80 de cenți, 55 de cenți ar trebui să acopere costul integral al petrolului. Asta lasă OMV cu doar 25 de cenți", a declarat Alfred Stern.

Stern consideră că mai degrabă guvernul austriac beneficiază de prețurile ridicate ale petrolului. Prețuri mai mici la pompe sunt realizabile doar dacă se reduc impozitele. Numai că Stern a respins ideea unei intervenții a guvernului pe piață. Astfel de măsuri ar putea pune în pericol securitatea aprovizionării interne, a spus Stern.

"Dacă nu vrei să plătești, va trebui să pleci", a declarat Stern, punând costurile crescute pe seama războiului din Iran. Stern a menționat că piața globală duce în prezent lipsă de aproximativ 20% din petrol și 10% din combustibili. "Pentru a aduce cantitățile necesare în Austria, OMV trebuie să plătească prețuri competitive la bursa de la Rotterdam. Oricine din lumea asta care nu este dispus să plătească prețurile mari pe care le plătim în Europa și Austria va trebui să plece", a declarat directorul general al OMV.

Potrivit lui Stern, în 2025, toate rafinăriile OMV au înregistrat împreună un profit operațional de aproximativ 1,1 miliarde de euro. În schimb, Ministerul Finanțelor din Austria a încasat 2,6 miliarde de euro din taxe pe combustibili în aceeași perioadă. Când a fost întrebat dacă aprovizionarea cu combustibil pentru 2026 este sigură în Austria, directorul general al OMV a spus că acest lucru nu se poate afirma cu certitudine, și că, în cel mai rău caz, Austria ar putea rămâne fără combustibil. Cu toate acestea, prioritatea principală a OMV este de a asigura securitatea aprovizionării clienților, a insistat el.

