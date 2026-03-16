Simulare Evaluare Națională 2026: subiecte și barem la Limba Română

Elevii de clasa a VIII-a au susținut luni proba la Limba și literatura română la simularea Evaluării Naționale 2026. Subiectele au inclus două texte la prima vedere și cerințe de înțelegere a textului, gramatică și redactare a unui text argumentativ. Subiectele și baremul de corectare au fost publicate de Ministerul Educației la ora 15:00.

Simularea Evaluării Naţionale a început luni, cu proba de Limba şi Literatura Română. Cele mai recentedate ale Ministerului Educaţiei arată că examenul se desfăşoară în peste 97% dintre şcoli. 127 de şcoli nu organizează simularea pentru Evaluarea Naţională, ca urmare a boicotului profesorilor.

În alte 127 de unităţi de învăţământ, simularea nu va fi organizată, acestea reprezentând 2,73%.

În ceea ce priveşte numărul evaluatorilor înscrişi pe platformă, s-au înscris aproximativ 5.000 pentru Limba română, aproximativ 4.500 pentru matematică şi aproximativ 300 pentru proba de limba maternă. Numărul estimativ de elevi care au participat deja la simulări organizate la nivel de judeţ este de 77.000.

Ce subiecte au avut elevii la Română la simulare Evaluarea Națională 2026

Elevii de clasa a VIII-a au primit două texte la prima vedere la simularea probei de limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale 2026. Primul text este un fragment din opera „De ce plânge mama?” de Ion D. Sîrbu, iar al doilea este articolul „Eu și vulpea”, semnat de Vintilă Mihăilescu.

La Subiectul I, elevii au avut de rezolvat mai multe tipuri de cerință printre care înțelegerea textului, inclusiv întrebări tip grilă și exerciții în care trebuiau să stabilească dacă anumite enunțuri sunt adevărate sau false. Alte cerințe au vizat identificarea unei trăsături a tiparului dialogat din primul text, prezentarea unui element comun celor două texte și explicarea emoțiilor copiilor atunci când sunt singuri în pădure.

Elevii au mai trebuit să asocieze fragmentul din textul lui Ion D. Sîrbu cu un alt text literar studiat sau citit, prezentând o valoare comună.

La subiectul al II-lea au avut de redactat un text argumentativ. Elevii au avut de realizat o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să susțină, prin două argumente, răspunsul la întrebarea: "Crezi că știm cum să reacționăm atunci când lucrurile nu merg așa cum ne-am așteptat?".