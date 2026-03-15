Mielul de Paște e mai greu de pus în farfurie anul acesta. Scumpirile și bugetele tot mai strânse îi fac pe români să cumpănească bine înainte de a comanda. Fermierii spun că, la aproape o lună de sărbători, mielul pare să stea mai mult pe liste decât în cuptoare. Iar tensiunile din Orientul Mijlociu pun sub semnul întrebării și exporturile către țările arabe.

Pe masa românilor de Paște, mielul e trecut, mai degrabă, la mofturi. Dacă în alți ani fermierii aveau listele pline de rezervări, acum telefoanele sună rar… și, de cele mai multe ori, doar ca să întrebe cât costă.

"Dacă nu sunt bani, nu cumpără şi asta e, rămânem cu ei. Au scăzut jumătate comenzile faţă de anul trecut. Au sunat câţiva, au întrebat de preţ şi atât", a declarat Andrei Jureschi, crescător de oi.

Anul acesta, un kilogram de carne de miel porneşte de la 45 de lei şi ajunge până la 55 de lei. Şi războiul din Orientul Mijlociu a stricat calculele fermierilor. Exportul de carne de oaie către ţările arabe e tras pe linie moartă.

"Se aşteapta la un impact negativ în sectorul ovin. Sunt fermieri care au credite la ora actuală şi prin valorificarea mieilor speră să poată acoperi o parte din ratele pe care le au", a declarat Ionică Nechifor - director executiv Federația Romovis.

"Nu ştiu cum va reacţiona piaţă. Faţă de anul trecut cantitatea de miei de peste 20 de kilograme în viu este la jumătate", a declarat Mihai Voloşeniuc, director DSVSA Suceava.

Cine vrea să păstreze tradiția și să nu-și golească portofelul, trebuie să mai taie și din porția de carne de pe masă. Din mielul întreg cumpărat de la producători, rămâne varianta carmangeriilor: cantități mai mici, doar ca să potolești pofta.

"Carnea de miel va fi scumpă, clar, foarte scumpă, atunci ne limităm la cât este. Salariile rămân aceleași, mai tăiem de pe listă, luăm ceva la preț mai mic". "Foarte scump, având în vedere că am trecut de la salariu la pensie, este din ce în ce mai greu. Sper că o să ne descurcăm cât de cât, o să luăm mai puțin", spun oamenii.

Crescătorii avertizează că, fără cerere și prețuri mai bune, falimentul bate la ușă.

"Dacă arabii n-ar cumpăra mieii de la noi și nu ne-ar da un preț mai bun, nu am putea rezista. În țară nu e cerere și oamenii în țară nu mănâncă atât miel cât mănâncă arabii. Vara a fost foarte grea, secetoasă, iarna foarte lungă. Și acum, și cu războiul ăsta, am picat în cap de tot, ce facem... nu știu", a declarat Corneliu Anghel, crescător.

Potrivit statisticilor, un român consumă, în medie, 2 kilograme de carne de miel pe an. Între 2 și 3 milioane de miei și oi exportăm către țările arabe.

