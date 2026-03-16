Amendamentele depuse de PSD la bugetul pe 2026. Cât a cerut pentru finanțarea măsurilor sociale

Parlamentarii PSD au depus amendamente la proiectul bugetului de stat pe 2026, prin care propun identificarea unor venituri suplimentare de 2,3 miliarde de lei și direcționarea banilor către măsuri sociale. Social-democrații susțin că sumele pot fi obținute din recuperarea restanțelor la contribuțiile sociale și din încasări mai mari din TVA, iar fondurile ar urma să fie folosite pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile și pentru eliminarea CASS în cazul unor categorii precum mamele aflate în concediu de creștere a copilului, veteranii sau foștii deținuți politici.

"Am identificat două surse de venituri suplimentare la bugetul de stat ce totalizează 2,3 miliarde lei, pe care considerăm că Ministerul de Finanțe le-a trecut cu vederea în mod absolut nejustificat", menționează PSD într-un comunicat de presă citat de Agerpres.

Potrivit PSD, o primă sursă de bani la buget ar putea veni din recuperarea restanțelor la contribuțiile de asigurări sociale.

"Totalul contribuțiilor sociale restante ale agenților economici este 3,7 miliarde lei, credem că o țintă de recuperare de 1,3 miliarde lei este absolut obligatorie, fiindcă aceste restanțe la buget înseamnă bani opriți din salariu de la angajați pentru CAS, dar nevirați la stat", spun aceștia.

Recuperarea restanțelor la contribuțiile sociale și venituri mai mari din TVA

A doua sursă menționată este colectarea unei sume suplimentare de 1 miliard de lei din TVA, în contextul creșterii prețului combustibililor, care ar duce la majorarea veniturilor încasate pe piața combustibililor, una dintre cele mai importante ramuri ale economiei.

"Din cele 2,3 miliarde lei, depunem amendamente pentru a completa finanțarea integrală a întregului Pachet de Solidaritate (necesare - 1,1 mld.) și pentru a compensa pierderea de venit în urma eliminării introducerii CASS pentru mame, veterani de război, deținuți (necesar - cca. 500 mil.), restul banilor rămânând la dispoziția MFP pentru a fi realocați în interiorul bugetului, în funcție de necesități", mai spune PSD.

PSD propune eliminarea CASS pentru mai multe categorii

Eliminarea CASS pentru veterani și văduvele de război reprezintă "un act de recunoștință pentru sacrificiul adus patriei", iar în cazul foștilor deținuți politici eliminarea acestei taxe "reprezintă o reparație morală pentru suferințele îndurate în timpul dictaturii comuniste".

"Scutirea de contribuție pentru invalizi are o dimensiune profund umanitară, deoarece aceștia se confruntă zilnic cu limitări și dificultăți majore. În același timp, prin susținerea personalului monahal, statul transmite un semn de respect față de vocația și austeritatea unei vieți dedicate valorilor morale și spirituale. Prin urmare, adoptarea acestui amendament nu reprezintă doar o ajustare fiscală, ci un gest de dreptate socială și de solidaritate. Atunci când costurile pentru buget sunt reduse, dar beneficiul moral și social este considerabil, o asemenea măsură devine nu doar oportună, ci și necesară. România are datoria de a-și arăta recunoștința față de veteranii și văduvele de război, foștii deținuți politici, invalizi și personal monahal, acordându-le un sprijin concret, care să le asigure demnitatea și respectul pe care îl merită", spune PSD în motivația amendamentelor.

Social-democrații au propus, de asemenea, eliminarea CASS pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului.

"Această scutire nu este un privilegiu, ci un sprijin firesc pentru mamele care traversează o perioadă de vulnerabilitate economică. Veniturile lor sunt deja reduse în timpul concediului, iar costurile de creștere și îngrijire a copiilor - cu atât mai mult în cazurile în care aceștia necesită terapii speciale sau tratamente medicale - sunt considerabile", afirmă aceștia.

Bani în plus pentru sprijinirea familiilor vulnerabile și a pensionarilor

În același timp, PSD propune suplimentarea bugetului Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale cu 1,1 miliarde de lei, pentru finanțarea unor măsuri de sprijin destinate categoriilor vulnerabile.

"Se propune alocarea sumei de 1.100.000 mii lei credite de angajament și credite bugetare pentru suplimentarea bugetului Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în vederea acordării unor măsuri de sprijin pentru familiile cu copii și venituri reduse, pentru familiile care au în întreținere copii cu handicap, precum și acordarea unui ajutor financiar pentru aproximativ 2,8 milioane de pensionari din sistemul public de pensii, estimat pentru anul 2026 la aproximativ 2.350.000 mii lei. Pentru anul 2026, implementarea măsurilor de sprijin destinate categoriilor vulnerabile - respectiv acordarea sprijinului pentru familiile cu copii și venituri reduse, pentru familiile care au în întreținere copii cu handicap (estimare de aproximativ 300 milioane lei), precum și acordarea unui ajutor financiar pentru aproximativ 2,8 milioane de pensionari din sistemul public de pensii (estimare de aproximativ 2,35 miliarde lei) - presupune un necesar total de finanțare estimat la aproximativ 2,65 miliarde lei", precizează PSD.

Denisa Gheorghe

