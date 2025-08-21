Românii cu un consum mare de curent ar putea plăti mai puţin la factură. Ministerul Energiei îi va pune pe lista prioritară pentru instalarea contoarelor inteligente. Dacă vor folosi electrocasnicele mari, cum ar fi mașina de spălat rufe sau vase, în timpul zilei, pot economisi până la 25% din factură.

Românii cu un consum mare de curent, adică peste 250 de kWh pe lună, ar putea plăti facturi mai mici. Ei vor fi primii care primesc contoare inteligente.

Deși reprezintă doar 16% dintre gospodării, acești "mari consumatori" folosesc aproape jumătate din energia din case. Cu noile contoare, curentul va fi mai ieftin în intervalul 11:00-18:00, iar mutarea consumului în aceste ore poate reduce factura cu până la 25%.

150 de milioane de euro vor fi folosiți pentru instalarea contoarelor inteligente. În prezent, doar 30% dintre români au astfel de dispozitive, iar momentan există doar un singur furnizor care oferă energie cu preț dinamic.

Exemplele vin din Vest: în Franța, cine spală rufele la prânz sau noaptea plătește cu 25% mai puțin decât seara, în orele de vârf.

La noi, programul ar trebui finalizat într-un an, însă efectele se vor simți treptat, în următorii 1-2 ani.

Măsura face parte dintr-un plan mai amplu de reformă a pieței energiei.

Lista celor 8 măsuri

Ce mai prevede planul de măsuri al Ministerului Energiei:

1. Mecanismul Market Maker: Companii desemnate asigură lichiditate constantă pe piața energiei, pentru tranzacții mai stabile și competitive.

2. Scurtarea lanțului de tranzacționare: Se creează o piață dedicată pentru tranzacții directe între producători și mari furnizori, reducând intermediarul și costurile pentru consumatori.

3. Eliminarea speculei prin garanții financiare: Cumpărătorii depun garanții și plătesc rapid încă de la semnarea contractelor, prevenind specula și riscurile financiare.

4. Optimizarea costurilor pentru consum propriu tehnologic (CPT): Operatorii de distribuție fac achiziții comune pentru energia necesară consumului tehnologic, reducând costurile și tarifele pentru consumatori.

5. Prețuri dinamice / diferențiate: Contoarele inteligente permit adaptarea consumului casnic la prețurile orare, reducând facturile și dependența de importuri scumpe.

6. Alinierea la reforma europeană a pieței: Se analizează decuplarea temporară a prețului marginal pentru a evita facturi mari cauzate de creșterea prețului gazului, în context regional dificil.

7. Optimizarea tarifelor de rețea: Se aplică mecanisme și finanțări eficiente pentru investiții în rețele, pentru a reduce costurile reglementate care influențează factura finală.

8. Coerență în eficiența energetică: Programele de eficiență energetică sunt centralizate și coordonate interministerial, pentru a folosi fondurile disponibile cât mai eficient.

