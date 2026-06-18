România, printre ţările cu cea mai scumpă energie raportat la venituri. Ce spune CEO-ul E.ON

Volker Raffel, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din România (ACUE) şi CEO al E.ON, a declarat joi, la un eveniment de specialitate, că energia este prea scumpă în Europa, iar în România costul este şi mai apăsător atunci când este raportat la puterea de cumpărare, potrivit Agerpres.

"Preţul energiei în Europa e prea mare, asta ştim pe toţi. Preţul în România e şi mai mare. Am văzut recent statistici că în Germania producţia industrială a scăzut cu 10%, în ultimii ani, dar producţia energo-intensivă a scăzut şi mai mult, cu 20%. Atunci vă puteţi imagina ce înseamnă asta pentru mediul european. Producţia industrială în România a scăzut şi mai tare. Atunci, un preţ al energiei prea mare este un risc uriaş pentru noi toţi, pentru venitul bugetar, pentru bunăstarea economiei. Preţul energiei, în comparaţie cu puterea de cumpărare, este cel mai mare în România. În Germania, eu plătesc aproape 40 de cenţi pe kWh, aici oferim preţul la sub 30 de cenţi. Deci, în termen absolut, preţul aici e substanţial mai mic, dar în comparaţie cu puterea de cumpărare, media în România e cam cea mai mare din Europa, la consumatorii casnici. La industrie e similar. Dacă nu facem ceva, asta va continua cu tot ce am descris pentru industrie, energie intensivă, dar şi restul. Nu suntem noi care creştem costurile facturilor", a menţionat Raffel.

Tarife dinamice, contoare inteligente şi baterii pentru facturi mai mici

Reprezentantul ACUE a subliniat, totodată, că România are un tarif de distribuţie extrem de mic în comparaţie cu alte ţări din Europa.

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"Am zis acum trei ani că trebuie să investim în afara crizei. Şi am propus să facem investiţii în regenerabile, pentru să vedem că asta este ce putem să facem cel mai repede. Reactoarele nucleare sunt frumoase, dar nu se fac repede. Un panou fotovoltaic e montat foarte repede. Vă puteţi imagina unde am fi fost azi dacă nu aveam investiţii în regenerabile... Fără regenerabile ar fi fost un dezastru complet. Asta nu e tot: vedem că seara mai ales avem aceste vârfuri de preţ, pentru că nu mai ştim de unde să luăm energie. Soluţia? Stocarea, dar asta înseamnă că nu mai continuăm să conectăm mii de consumatori în fiecare lună. Anul trecut am conectat 2.000 de consumatori pe lună, în reţeaua noastră. Acum conectăm 3.000 în fiecare lună. Asta înseamna costuri si avem nevoie acum s[ conectăm toate stocările de la prosumatori, care sunt cele mai mari. Dacă nu facem asta, vom continua cu vârfuri de preţ incredibile, seara. Dacă avem şansa să avem tarife dinamice, contoare inteligente şi, în sfârşit, baterii, putem să reducem "price spikes", aceste vârfuri, şi pe perioada serilor", a spus şeful E.ON.

Acesta a susţinut, pe de altă parte, că soluţia cea mai scumpă "este să nu continuăm să investim mai mult în reţele".

"Soluţia a doua cea mai scumpă este dacă doar conectăm regenerabile, dar nu mai avem bani să conectăm bateriile, prosumatori noi, consumatori noi, centre de date şi riscăm asta. Am vorbit despre problemă, dar vin şi cu o soluţie pe care o propun. Dacă ajungem cu autorităţile la un pachet pentru a îmbunătăţi situaţia, noi, ca sector privat, putem să mobilizăm şi bani privaţi pentru a investi în afară crizei şi în reţele. Foarte des aud: "Dacă investiţi mai mulţi, astea sunt costuri. Nu vrem să avem costuri". Ca şi reţeaua de termoficare din Bucureşti, nu vrea să aibă costuri, dar după aceea ajunge cu o reţea care pierde 40% din energia transportată. Propunerea este că dacă facem toate aceste conectări de stocare, de consumatori noi, lângă Autostradă în Moldova, care este în zona noastră, asta înseamnă un tarif de distribuţie ţinut sub control. În acelaşi timp, dacă evităm vârful de preţ seara, putem să reducem preţul de piaţa angro de energie electrică în România cu mai mult de 42%, în 2035", a explicat specialistul.

Reprezentanţi ai autorităţilor centrale, companiilor din energie şi asociaţiilor de profil participă, joi, la o nouă ediţie a evenimentului "Energy road - Energie la tine acasă".