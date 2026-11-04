Boala rară de care suferă Christa Pike ar fi dus la eşecul execuţiei. Avocaţii avertizaseră asupra riscurilor

Noi detalii ies la iveală despre execuţia eşuată a Christei Pike, femeia condamnată la moarte care a supravieţuit unei injecţii letale în statul american Tennessee. Avocaţii avertizaseră înainte de procedură că aceasta suferă de o afecţiune rară a sângelui, care ar putea provoca probleme grave în timpul administrării cocktailului de substanţe. În ciuda avertismentelor, execuţia a avut loc pe 30 septembrie, iar femeia a ajuns în stare critică la spital.

Christa Pike a supravieţuit după două doze de injecţie letală - Profimedia

Christa Pike a fost diagnosticată cu o formă rară de cancer al sângelui înainte de execuția sa eșuată de la începutul lunii octombrie. Injecția letală i-a fost administrată în ciuda avertismentelor avocaților săi potrivit cărora boala ar putea complica administrația de pentobarbital.

Boala rară de care suferă Christa Pike ar fi putut provoca probleme în timpul execuţiei

Numărul crescut al trombocitelor ar putea fi cauzat de o formă rară de cancer al sângelui numită "tulburare mieloproliferativă", notează Daily Mail.

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Echipa juridică a lui Pike a susținut că o injecție "era foarte probabil să ducă la durere și suferință, teroare și rușine".

Neoplasmul mieloproliferativ (NMP) este o afecțiune în care organismul produce prea multe globule roșii, leucocite sau trombocite. Christa Pike a fost diagnosticată cu trombocitoză asociată cu NMP, ceea ce înseamnă că are un număr crescut de trombocite.

Avocații ei au declarat că această afecțiune îi crește șansele de edem pulmonar, o acumulare de lichid în plămâni.

Christa ceruse să fie executată de un pluton format exclusiv din femei

Anterior, ea solicitase un pluton de execuție format exclusiv din femei în loc de o injecție letală, temându-se de complicații. Cu toate acestea, oficialii din Tennessee nu au autorizat cererea, deoarece nu este o metodă de execuție aprobată legal în stat.

În urma execuției eșuate de la începutul lunii octombrie, Christa Pike a fost transportată la o unitate medicală, aflându-se în stare critică.

Christa Pike a fost condamnată la moarte pentru uciderea lui Colleen Slemmer, în vârstă de 19 ani. Crima a avut loc când Pike avea 18 ani, într-un centru de pregătire profesională pentru tineri, unde se afla împreună cu iubitul său.

Cazul a atras atenția la nivel național după ce trupul victimei a fost descoperit cu un pentagramă crestată în zona pieptului, simbol asociat frecvent cu satanismul.