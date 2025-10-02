Încă o lovitură dură pentru județul Hunedoara! După mai bine de două decenii de activitate, fabrica de volane din Brad își închide porțile. Deşi vorbim despre o producţie, care de-a lungul timpului a adus dezvoltare și a susținut comunitatea din Țara Zarandului, acum fabrica lasă sute de oameni fără un loc de muncă. Decizia a stârnit revoltă, mai ales că zona este deja una greu încercată.

Fabrica de volane din Brad se închide după 2 decenii de activitate. Sute de hunedoreni rămân fără loc de muncă

Fabrica de volane din Țara Zarandului este la un pas de a-şi pune lacătul pe uşă. O decizie care nu doar că stârnește indignare în rândul comunităţii de acolo, dar lasă şi peste 300 de oameni fără locuri de muncă.

"E o pierdere, nu-i un lucru bun că se închide. E destul de rău pentru zona aceasta, mai ales pentru tineretul din zona Bradului. Vă daţi seama, dacă nu au loc de muncă. E greu. Ar fi bine să deschidă locuri de muncă, nu să închidă. Nu-i bine că se închide. Oamenii vor să lucreze, să aibă cu ce trăi", spun localnicii.

Sindicaliștii avertizează însă: închiderea producţiei ar fi o pierdere uriaşă pentru judeţ. "Încercăm în momentul de faţă să găsim soluţii, să atragem investitori. Din 320 de oameni nu ştiu dacă îşi găsesc 20 de oameni locuri de muncă", a declarat Florin Nuţea, lider de sindicat.

În tot acest timp, oamenii vor fi nevoiţi ori să se reprofileze, ori să lucreze în acelaşi domeniu, dar departe de propria casă. "Ne vom întâlni cu dânşii, le vom acorda servicii de informare, în preconcedieri, mergem la ei pe perioada preavizului, inclusiv cursuri de calificare", a declarat Georgeta Angelica Tomuţa, director executiv Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara.

Oamenii au făcut sesizare şi la Minister, iar acum așteaptă o soluţie din partea autorităţilor.

