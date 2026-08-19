Fabrica din China care produce "angajații" viitorului a dat lovitura pe bursă. Acțiunile au crescut cu 600%

Acţiunile Unitree, cel mai cunoscut producător chinez de roboţi umanoizi, au înregistrat miercuri un salt de peste 600% la debutul cotaţiilor la Bursa de Valori din Shanghai, un moment de cotitură pentru sectorul chinez de robotică.

În jurul orei locale 11:30 a.m. (3:30 a.m. GMT), acţiunile acestei companii cu sediul în Hangzhou se tranzacţionau la 883,87 yuani (113,21 euro), un câştig de 486% faţă de preţul stabilit cu prilejul IPO-ului, de 150,8 yuani (19,3 euro).

Fabrica a dat lovitura pe bursă

Acţiunile Unitree deschiseseră şedinţa de tranzacţionare cu o creştere de 629% pe piaţa tehnologică a Bursei de Valori din Shanghai, după care şi-a redus câştigurile la aproximativ 500% pe parcursul dimineţii.

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Roboţii Unitree au devenit un simbol al dezvoltării acestei industrii în China, susţinute de politici guvernamentale şi lanţuri de aprovizionare robuste. Guvernul chinez a făcut din robotică un sector strategic. Beijingul afirmă că peste 140 de companii chineze au lansat anul trecut peste 330 de modele de roboţi umanoizi.

Unitree a făcut senzaţie anul trecut cu ocazia unei gale televizate de Anul Nou Chinezesc cu o reprezentaţie a unor roboţi umanoizi în ţinute tradiţionale care practicau kung fu şi executau sărituri acrobatice. Această reprezentaţie a fost repetată şi în 2026.

"Superman", noul robot umanoid dezvoltat de chinezi

Luni, compania a dezvăluit un nou robot umanoid numit "Superman", despre care susţine că este capabil să sară până la doi metri înălţime şi să alerge cu o viteză de 12,66 metri pe secundă.

"Produsele Unitree sunt utilizate nu numai de cercetătorii chinezi, ci şi de giganţi tehnologici americani precum Nvidia, Google şi Amazon", a declarat pentru AFP Renjie Guo, director al firmei de inginerie robotică Zeroth. Potrivit acestuia, Unitree a pus la punct un "ecosistem adiacent care permite şi altora să se dezvolte".

Debutul la bursă al acţiunilor Unitree coincide cu deschiderea unei conferinţe internaţionale de robotică la Beijing.

Companiile din acest sector investesc masiv în dezvoltarea inteligenţei artificiale fizice, care permite roboţilor să se mişte şi să interacţioneze autonom. Însă progresele chinezeşti generează neîncredere, în special în Statele Unite, pe fondul unei rivalităţi strategice sporite. Unitree se numără printre companiile chineze pe care Pentagonul le-a adăugat în iunie pe lista sa de entităţi considerate "companii militare chineze" care operează direct sau indirect în Statele Unite. Mai mult, în iulie, Statele Unite au interzis importurile de roboţi umanoizi fabricaţi în străinătate, în numele securităţii naţionale, o măsură care afectează în primul rând companiile chineze.

În opinia lui Tianyu Zang, partener la fondul de investiţii Jinqiu Capital, cu sediul la Beijing, care a participat la strângerea de fonduri organizată anul trecut de Unitree, IPO-ul este începutul unei noi etape. Sectorul trebuie acum să treacă la implementare roboţilor în situaţii reale şi să ofere modele cu capacitatea de a reacţiona autonom la imprevizibil.