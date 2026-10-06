Pericol în creştere pe Marea Neagră! Două vapoare care făceau legătura cu porturi de la noi au fost lovite de drone maritime şi aeriene în apele Bulgariei. O navă s-a scufundat, iar membrii echipajului sunt daţi dispăruţi. Între timp, autorităţile de la noi sfătuiesc comandanţii vaselor să fie atenţi: în ape încă plutesc resturile dronelor kamikaze care au atacat ieri un cargou în zona economică exclusivă a României.

Navele Gărzii de Coastă, ale Agenţiei de Salvare şi un elicopter au reluat căutările în zona în care a fost atacat cargoul turcesc. Un membru al echipajului este de negăsit. Salvatorii au întâlnit multe resturi de drone care pluteau în valuri.

"Un aviz pentru navigatori, că există un obiect plutitor, să-l ocolească, poate prezenta un pericol", a declarat Lucian Grigorescu, comandant Direcția Hidrografică Maritimă.

Nava lovită de trei drone a început astăzi să se scufunde.

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"Vocile care spuneau ca zona Mării Negre este o zonă cu risc ridicat de razboi încep să prindă contur. Ar trebui să se organizeze un asemenea consiliu Bulgaria - România - Turcia pentru a apăra căile navigabile şi rutele de navigatie din această zonă altfel aprovizionarea va avea mult de suferit", a declarat Adrian Mihălcioiu, lider ITF România.

Peste noapte, un atac identic a avut loc în zona economică exclusivă a Bulgariei. Două nave turceşti, una aflată în drum spre Sulina şi alta care plecase de la Galaţi au fost lovite de drone.

"Cred că a fost o dronă rusă pentru că noi transportam marfă ucraineană. Ne-a lovit în partea de jos a navei, nu a fost o dronă aeriană", a spus un navigator.

La ordinul premierului bulgar, ministerul Apărării a început ancheta pentru a afla cine a lansat aparatele fără pilot. Navele au fost lovite de drone maritime şi aeriene. Una dintre ele s-a scufundat imediat, iar trupurile echipajului nu au fost găsite. A doua, care transporta grâu, a luat foc, dar cei 18 marinari au reuşit să se salveze.

Doi răniţi, unul cu arsuri şi unul cu o leziune la cap, au fost transportaţi de urgenţă la Varna.

De la începutul războiului, zeci de nave au fost lovite de drone ruseşti în Marea Neagră, 11 în zona noastră economică. Ucraina estimează pierderile la 40 de miliarde de euro.

"Situația din Marea Neagră este tot mai îngrijorătoare. Suntem pe deplin solidari cu statele noastre membre de pe flancul estic", a declarat Ursula von der Leyen.

După atacurile din România şi Bulgaria, şefa Comisiei Europene a declarat situaţia îngrijorătoare şi a anunţat că executivul european este solidar cu ţările de pe flancul estic.