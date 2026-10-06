Protestele din Franţa se extind şi în alte ţări. După Belgia, şi în Spania. La Paris, elevii și studenții au blocat oraşul, au baricadat bulevardele şi s-au luptat cu forţele de ordine, revoltaţi de sistemul de educaţie din ţara lor. Jumătate de milion de francezi sunt în stradă. În Barcelona, oamenii au alte nemulțumiri: chiriile tot mai mari.

Sunt imaginile revoltelor din Paris. 86.000 de elevi şi studenţi s-au baricadat în mijlocul bulevardelor. Jandarmii au folosit spray lacrimogen să disperseze mulțimea. Peste 200 de elevi au fost răniţi în ciocnirile violente.

Ciocniri violente în orașele franceze

"Pentru noi, este, în primul rând, o formă de sprijin pentru elevii de liceu care au inițiat blocajele acum câteva zile. Cred că fiecare dintre noi are un rol de jucat în această mișcare, iar cu cât suntem mai mulți, cu atât vom fi mai bine auziți. Cred că aceasta nu este o luptă a unei mâini de oameni, ci o luptă mai amplă, la nivel global, pentru tineret", spune un protestatar.

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La chemarea sindicatelor, mii de oameni au mers în marş. "Suntem în Place de la République, în mijlocul a zeci de mii de elevi și sindicaliști mobilizați pentru condiții mai bune în învățământ. Asociaţiile studenţeşti susțin că asistăm la cel mai amplu protest din ultimele săptămâni. Impactul este masiv: aproape 900 de licee au fost închise astăzi la nivel național, iar cele mai multe sunt în regiunea Île-de-France, care include și Parisul, unde 250 de licee și-au suspendat activitatea", a transmis Ana Iacub, reporter Observator.

Manifestațiile s-au întins și în Strasbourg, Marsillia şi Lyon. Și aici s-a ajuns la lupte de stradă. Nemulţumiţi de bugetul pe anul viitor care prevede tăieri in educaţiei, reprezentanţii studenţilor s-au întâlnit cu oficiali din guvern. "Ceea ce este cert este că, din momentul în care intrăm într-o spirală a violenței, știm de unde pornim, dar nu știm unde se va opri", a transmis ministrul francez al Educației.

Elevi răniți în Belgia

În Belgia, 10 elevi au fost răniţi, după ce o petardă a explodat în mijlocul manifestaţiei. A fost deschisă o anchetă pentru a afla cine a lansat proiectilul.

A fost o seară de foc și în Spania. Cel puţin 20.000 de oameni au ieşit pe străzile din Barcelona pentru a cere dreptul la locuință. Protetstarii au dat foc la tot ce au găsit în calea lor: mobilier stradal, maşini şi coşuri de gunoi.

Organizatorii au cerut restricţii dure companiilor care deţin, doar în Barcelona, aproape 36 la sută din piaţa chiriilor. "Cred că acum oamenii au înțeles că ne aflăm într-o situație critică. Nu e vorba doar de tineri. Aici sunt oameni de toate vârstele. Nu mai putem plăti chirii atât de mari".

Ca să tempereze mulţimea, Madridul a adoptat măsuri pentru plafonarea chiriilor şi o restricţie care prevede numărul de locuinţe pe care o corporaţie le poate cumpăra.

"Este o protecţie pentru cei mai vulnerabili membri ai societății și, într-un fel, ar aduce ordine într-o piață care este complet disfuncțională și nu respectă logica cererii și ofertei", a transmis premierul Pedro Sanchez.