Un gigant american iese de pe piața din România: 1.000 de oameni vor rămâne fără loc de muncă

Un gigant american își închide fabrica din România, iar 1.000 de angajați rămân fără loc de muncă. Este vorba de producătorul american de scaune pentru automobile Adient, cel mai mare din lume pe această nișă, care a decis închiderea fabricii de la Ploiești și disponibilizarea angajaților.

de Redactia Observator

la 13.01.2026 , 13:28
Compania americană invocă scăderea cererii și transformările din industria auto. Decizia vine pe fondul scăderii cererii și al transformărilor profunde din industria auto, făcând parte dintr-un plan global de restructurare al companiei, scrie Profit.

Peste 1.000 de oameni, concediați

Restructurarea va presupune eliminarea treptată a aproximativ 1.010 locuri de muncă, iar producția fabricii va fi oprită până la mijlocul anului 2027. Compania susține că nu a identificat „nicio opțiune viabilă” pentru continuarea activității unității.

„Transformările profunde la nivelul întregii industrii auto au făcut ca Adient să se confrunte cu presiuni comerciale semnificative și, în acest context, compania anticipează întreruperea operațiunilor la fabrica din Ploiești”, se arată în comunicat.

Oficialii Adient explică faptul că decizia este necesară pentru menținerea rezilienței și competitivității pe termen lung, în condițiile incertitudinii legate de ritmul tranziției către mobilitatea electrică, scăderii cererii și creșterii concurenței. 

„Restructurarea planificată ar urma să implice o eliminare treptată a aproximativ 1.010 de locuri de muncă, precum și oprirea producției către mijlocul anului 2027”, a explicat compania. 

Adient este prezentă în România din anul 2000 și are peste 5.800 de angajați, operând șase unități de producție la Jimbolia, Craiova, Poiana Lacului, Bradu, Ploiești și Pitești.

Fabrica din Ploiești este specializată în tapițerii auto, la fel ca unitatea din Pitești, care produce pentru mărci premium precum Mercedes și BMW.

