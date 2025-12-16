Un copil de 10 ani a murit marți, după ce a fost atacat cu un cuțit de un coleg mai mare, într-o școală din apropierea Moscovei. Atacul, în care a fost rănit și un agent de pază, a provocat panică în rândul elevilor și profesorilor, iar autoritățile ruse au deschis un dosar penal pentru crimă și tentativă de crimă.

Copil de 10 ani, înjunghiat mortal într-o şcoală din Rusia. Criminalul, un coleg de 15 ani, a filmat scena - Profimedia

Potrivit anchetatorilor ruși, incidentul a avut loc marți dimineață, în jurul orei 9:00, la Școala Gimnazială Uspenskaya din localitatea Gorki-2, aflată în districtul Odințovo, în regiunea Moscova. Un elev în vârstă de 15 ani este acuzat că a atacat cu un cuțit și spray iritant un copil de 10 ani, care a murit ulterior din cauza rănilor, scrie The Independent.

Adolescentul de 15 ani ar fi filmat chiar el atacul înfiorător. Scenele sângeroase în care apare copilul de 10 ani zăcând pe podea au apărut pe X şi Telegram.

Agent de pază rănit în timpul atacului

Înainte de a-l ataca pe copil, adolescentul ar fi agresat un agent de securitate al școlii, pe care l-a stropit cu spray iritant și l-a înjunghiat, potrivit agenției RIA. După aceea, ar fi mers pe coridoarele școlii în căutarea altor victime.

Autoritățile au fost alertate după declanșarea atacului, iar zeci de copii au fugit din clădire. Unii s-au refugiat într-o sală de sport din apropiere, în timp ce alții s-au baricadat în sălile de clasă. Presa locală relatează că mai mulți părinți au încercat să-și scoată copiii pe ferestre pentru a-i salva.

Polițiști înarmați au intervenit la fața locului și l-au reținut pe suspect, identificat drept un elev al școlii. Totodată, echipe de genişti au percheziționat campusul, după ce, potrivit canalului Telegram SHOT, printre bunurile adolescentului ar fi fost găsit un obiect ce părea un dispozitiv exploziv improvizat.

Motivele atacului, încă neclare

Comitetul rus de anchetă a anunțat că a deschis un dosar penal pentru crimă și tentativă de crimă. Ancheta este în desfășurare, iar experți criminaliști au fost trimiși la fața locului pentru a stabili exact circumstanțele atacului.

Motivul atacului nu este cunoscut deocamdată. Serviciile de urgență au declarat pentru agenția TASS că suspectul ar fi "un adept al unei mișcări de tineret distructive". Presa locală mai notează că adolescentul purta un tricou cu inscripția "No Lives Matter".

Potrivit agenției RIA, adolescentul și-ar fi recunoscut responsabilitatea în timpul audierilor. Conform legislației ruse, acesta riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.

Incidentul vine la doar o zi după un alt caz grav, în care un elev din districtul Krasnogvardeisky din Sankt Petersburg a înjunghiat un profesor, după ce a fost nemulțumit de nota primită la un test, potrivit Ministerului rus de Interne.

