Ies la iveală detalii şocante în cazul crimei duble care a zguduit Hollywood-ul. Regizorul Rob Reiner şi soţia sa, Michele, au fost omorâţi de fiul lor, de 32 de ani, fost dependent de droguri. Acesta ar fi decis să-şi ucidă părinţii după o ceartă pe care a avut-o cu tatăl său la o petrecere de Crăciun. Sora lui a făcut descoperirea şi şi-a denunţat fratele.

Nick Reiner a fost arestat la aproape 25 de kilometri distanţă de conacul de 14 milioane de dolari în care au fost ucişi Rob şi Michele Reiner. Cea care a făcut descoperirea a fost Romy, fiica lor, care şi-a denunţat imediat fratele. Bărbatul de 32 de ani este acum acuzat de crimă şi nu va putea fi eliberat pe cauţiune.

"Colegii mei au lucrat toată noaptea la acest caz şi au reuşit să-l reţină pe Nick Reiner. Ulterior, el a fost acuzat de crimă", a declarat Jim McDonnell, şeful poliţiei din Los Angeles.

Presa americană scrie că Nick şi Rob Reiner s-au certat la o petrecere de Crăciun organizată de prezantatorul şi producătorul american Conan O'Brien. Imediat după disputa aprinsă, nu a plecat cu părinţii săi, ci s-a cazat la un hotel din Santa Monica, unde şi-a plănuit în detaliu crima. Angajaţii hotelului spun că în camera lui Nick au fost găsite urme de sânge, iar în momentul în care s-a cazat, era sub influenţa drogurilor. Bărbatul are o istorie lungă şi tumultoasă cu stupefiantele.

Articolul continuă după reclamă

"Nu aveam o identitate şi nu aveam pasiuni. Şi cred că din cauza faptului că am un tată celebru şi un bunic celebru. Am vrut să-mi creez propria identitate, una mai rebelă şi mai furioasă, de om dependent de droguri", a spus Nick, fiul lui Rob Reiner.

Nick Reiner locuia pe străzi. Încă de la 15 ani face vizite regulate la centrele de dezintoxicare. "Lumea lui Charlie", filmul regizat de Bob Reiner, a fost inspirat din lupta lui Nick cu stupefiantele.

"Instinctul meu îmi spune să fiu alături de fiul meu, indiferent de problemele pe care le are, să-l fac să vorbească cu mine, să ştie că e într-un loc sigur şi că nu o să-l pedepsesc", spunea regizorul Rob Reiner.

Moartea soţilor Reiner a zguduit Hollywood-ul. Pe Bulevardul Celebrităţilor, sute de oameni au venit să debună flori pe steaua lui Rob Reiner. Mai mulţi colegi de breaslă i-au adus un ultim omagiu.

"Era pur și simplu un om vesel. Aduce cu el această bucurie, care e contagioasă. La fel și Mel (n.r. - Michele)", a povestit actorul Cary Elwes.

În seara crimei, Barack şi Michelle Obama plănuiau să se întâlnească cu familia Reiner.

"Lasă-mă să spun doar atât: spre deosebire de unii oameni, Rob şi Michele Reiner sunt printre cei mai decenţi şi curajoşi oameni pe care ai vrea să-i cunoşti", susţine Michelle Obama, fosta prima doamnă a SUA.

La fel de şocantă ca şi sfârşitul cumplit al soţilor Reiner a fost reacţia preşedintelui Donald Trump. Liderul de la Casa Albă l-a atacat pe faimosul regizor, pentru că a criticat de mai multe ori politicile sale şi l-a acuzat că ar fi câştigat alegerile din 2016 cu sprijinul Rusiei.

"A devenit un om om nebun, sindromul tulburării provocate de Trump. Nu eram deloc fanul lui Rob Reiner, în niciun fel, sub nicio formă. Cred că era foarte dăunător pentru țara noastră", a declarat Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.

Rob şi Michele Reiner erau căsătoriţi din 1989 şi aveau împreună trei copii. Rob a devenit cunoscut ca regizor al producţiei "Când Harry a cunoscut-o pe Sally", dar şi pentru rolurile din filme celebre precum "Lupul de pe Wall Street".

Rob Reiner este câştigător a două premii Emmy şi nominalizat de cinci ori la Globurile de Aur.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Excluşi din Medicină pentru concedii medicale ilegale. Vi se pare o măsură prea drastică? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰