Rezerva Federală a SUA (Fed) a anunțat miercuri o reducere a dobânzii de referință cu 0,25%, stabilind un interval cuprins între 4% și 4,25%, în concordanță cu previziunile analiștilor. Este prima scădere a dobânzii din acest an, iar oficialii Fed au semnalat că ar putea urma noi reduceri ale costurilor de împrumut, în contextul îngrijorărilor legate de evoluția pieței muncii, potrivit Reuters, informează Agerpres.

Fed a redus dobânda cu 0,25%, deși inflația rămâne ridicată, după luni de presiuni din partea lui Trump

"FOMC (Comitetul de politică monetară al Fed) acordă atenţie riscurilor la adresa ambelor părţi ale mandatului său dual şi apreciază că au sporit riscurile la adresa pieţei forţei de muncă. Crearea de locuri de muncă a încetinit, iar rata şomajului a crescut", se arată în comunicatul instituţiei.

Oficialii se aşteaptă ca rata inflaţiei să ajungă la 3% la finalul anului, mult peste ţinta Fed de 2%, în timp ce rata şomajului ar urma să se situeze la 4,5%, ambele previziuni fiind nemodificate faţă de cele publicate în iunie. Economia SUA ar urma să crească anul acesta cu 1,6%, faţă de un avans de 1,4% previzionat anterior.

Rata dobânzii în SUA nu a mai fost modificată din decembrie 2024, oficialii Fed fiind îngrijoraţi de efectele taxelor vamale asupra economiei şi inflaţiei în acest an.

Articolul continuă după reclamă

CNN: Un oficial Fed susține tăieri agresive de dobândă în 2025

Oficialii Rezervei Federale au publicat miercuri noile proiecții economice, care arată direcția posibilă a dobânzilor de referință. Proiecțiile Rezervei Federale pe 2025 lasă loc de interpretări: un singur oficial vede o dobândă-cheie mult mai mică decât restul. Coincidența cu viziunile lui Stephen Miran, consilier al lui Trump, alimentează temerile privind presiunea politică asupra Fed, relatează CNN.

Documentul este cunoscut drept "dot plot" (grafic cu puncte), pentru că fiecare punct marchează estimarea unui oficial privind nivelul dobânzii-cheie în anii următori. Graficul a arătat un punct plasat mult sub restul estimărilor, semn că respectivul oficial susține reduceri agresive ale dobânzilor în 2025.

Guvernatorul Fed Stephen Miran, consilier economic de top al lui Donald Trump, a depus jurământul marți și este o voce nouă în cadrul instituției, favorabilă unor tăieri mai rapide ale dobânzilor.

Deși proiecțiile Fed sunt publicate anonim, punctul aflat la baza coloanei pentru 2025 coincide cu viziunea lui Miran asupra economiei.

Trump presează Rezerva Federală

Donald Trump a exercitat presiuni constante asupra Rezervei Federale încă de la începutul mandatului său, insistând pentru scăderea dobânzii de referință în ideea de a stimula economia prin reducerea costurilor de împrumut.

Pe lângă criticile directe la adresa conducerii Fed și a președintelui Jerome Powell, Trump a încercat să-și impună influența instalând proprii consilieri în consiliul de conducere, a amenințat cu demiterea lui Powell și a încercat să o înlăture pe Lisa Cook, membră a Consiliului Guvernatorilor.

Deși Fed-ul și-a apărat cu fermitate statutul de instituție independentă față de influențele politice, cel mai recent vot al lui Stephen Miran - fost consilier economic al lui Trump, aflat temporar în conducerea Fed - arată o posibilă fisură. Miran a fost singurul care a votat împotriva deciziei de reducere a dobânzii cu un sfert de punct procentual, susținând în schimb o scădere mai accentuată, de o jumătate de punct.

"Fed-ul nu i-a dat lui Trump ce voia astăzi", a declarat Christopher Rupkey, economist-șef la FwdBonds. Totuși, a adăugat acesta, "chiar dacă nu era în sală, președintele a reușit să influențeze membrii actuali ai comitetului, care au aprobat mai multe reduceri succesive ale dobânzii în acest an."

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu programul pilot pentru elevii de clasa a 12-a? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰