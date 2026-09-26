A câştigat o adevărată avere la loterie cu un loz de 20 de euro. Numărul 13 i-a adus noroc

A cumpărat un loz de 20 de euro şi a luat de 250.000 de ori mai mult. Un bărbat a câştigat 5 milioane de euro într-o tutungerie aflată la granița dintre Ponte di Brenta și Noventa Padovana, Italia. A cumpărat două lozuri de câte 20 de euro, după ce la prima încercare câștigase 50 de euro.

Manuel Favaretto, proprietarul tutungeriei situate chiar la granița dintre Ponte di Brenta și Noventa Padovana, povestește astfel cele câteva minute care au transformat o dimineață obișnuită într-o zi menită să rămână în istoria magazinului său.

Joi după-amiază, în același local în care cu doar câteva ore înainte fusese descoperit câștigul de milioane, întreaga echipă era prezentă. Alături de Manuel se aflau soția sa, Alessandra, și fiica lor, Greta, cu toții extrem de bucuroși de ceea ce se întâmplase în tutungeria lor. Afacerea este una de familie, administrată împreună, scrie Corriere delle Alpi.

"Piața s-a schimbat"

"Au fost ani grei, dar și plini de satisfacții", povestește Favaretto. De-a lungul unui sfert de secol, afacerea a trecut prin schimbări importante, odată cu evoluția obiceiurilor clienților și a întregului sector.

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„Piața s-a schimbat foarte mult. Cei care furnizează servicii câștigă din ce în ce mai mult. Iar odată cu răspândirea țigărilor electronice a avut loc o altă schimbare importantă.”

În ciuda acestor transformări, tutungeria a rămas un punct de referință pentru cartier și pentru cei care tranzitează zona dintre Ponte di Brenta și Noventa.

Chiar aici, ieri dimineață, la ora 7:40, un client în vârstă de aproximativ 50 de ani, de origine asiatică, a intrat pentru a cumpăra un loz răzuibil din seria „Maxi Miliardario”.

"La a doua încercare"

Alegerea avea să-i schimbe viața doar câteva clipe mai târziu, odată cu un câștig de 5 milioane de euro.

„Când a intrat, a cumpărat un prim bilet de 20 de euro și a jucat și la SuperEnalotto”, povestește Favaretto.

„A răzuit imediat biletul și a câștigat 50 de euro. A decis să păstreze 30 de euro și să folosească ceilalți 20 pentru a cumpăra un al doilea bilet de același preț. Tocmai acel al doilea loz conținea premiul de 5 milioane de euro.”

În timp ce îl răzuia, bărbatul a descoperit numărul câștigător, 13, iar în acel moment s-a oprit din răzuit restul biletului.

Clientul și-a luat apoi telefonul și a verificat biletul prin aplicația pe care o avea deja instalată.

Confirmarea a venit chiar de pe smartphone: ceea ce părea aproape o iluzie era, de fapt, un câștig uriaș, comparabil cu premiul cel mare al Loteriei Italia.

„A primit confirmarea câștigului de milioane și încă nu-i venea să creadă”, continuă proprietarul.

„M-a îmbrățișat, iar imediat după aceea m-a întrebat care sunt pașii pentru a ridica premiul. L-am îndrumat către banca Intesa Sanpaolo. Mi-a rămas întipărit în minte zâmbetul lui în momentul în care a înțeles și a avut certitudinea că a câștigat.”

Câștigul a adus, firește, multă bucurie întregii familii Favaretto, chiar dacă pentru proprietarul tutungeriei valoarea economică a tranzacției nu se schimbă.

"Vând aproximativ 100 de lozuri pe zi"

„Câte lozuri răzuibile vând? Aproximativ o sută pe zi. Câștigul brut este de 8% din prețul biletului, nu din sumele câștigate”, spune el cu un zâmbet amar.

„Pentru mine și familia mea este, oricum, o mare satisfacție”, subliniază Favaretto.

Nu este pentru prima dată când în această tutungerie se înregistrează un câștig important.

În urmă cu aproximativ zece ani, aici fusese vândut un bilet „Turista per sempre”, care i-a adus câștigătorului 10.000 de euro imediat și câte 20.000 de euro pe an timp de zece ani.

În palmaresul magazinului mai figurează și alte câștiguri semnificative: unul de 36.000 de euro la SuperEnalotto și unul de 30.000 de euro la Lotto.

Câștigul de ieri este însă de cu totul altă anvergură. Cinci milioane de euro, obținute cu un bilet de 20 de euro cumpărat la primele ore ale dimineții.

Pentru Manuel, Alessandra și Greta va rămâne mai ales amintirea unei zile speciale, trăite împreună în spatele tejghelei afacerii lor. Douăzeci și cinci de ani de muncă în familie, cu sacrificii, schimbări și satisfacții.