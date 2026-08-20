Fondatorul gigantului imobiliar chinezesc Evergrande, condamnat la închisoare pe viaţă pentru fraudă

Justiţia chineză l-a condamnat joi la închisoare pe viaţă pe fondatorul gigantului imobiliar Evergrande, simbol al crizei imobiliare ce continuă să afecteze economia naţională, în timp ce grupul şi filiala sa imobiliară au fost amendate cu echivalentul a circa 2 miliarde de euro, transmite AFP.

Evergrande a fost cândva principalul dezvoltator imobiliar din China, favorizat de decenii de urbanizare rapidă şi creştere a nivelului de trai în întreaga ţară.

Introducerea unor condiţii mai stricte de creditare, care vizau reducerea împrumuturilor excesive, l-au împins în incapacitate de plată în 2021.

Prăbuşirea Evergrande şi a altor companii similare din industrie, împreună cu criza pieţei imobiliare, continuă să afecteze creşterea economică pentru care au fost multă vreme una din forţele motrice.

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Grupul Evergrande şi filiala sa imobiliară au fost amendate cu un total de 15,82 miliarde de yuani (2 miliarde de euro). Fondatorul său, Xu Jiayin, sau Hui Ka Yan în cantoneză, a fost condamnat la închisoare pe viaţă, în special pentru "fraudă financiară de mari proporţii".

De asemenea, Xu a fost decăzut pe viaţă din drepturile politice, iar toate bunurile sale personale vor fi confiscate, a anunţat tribunalul din Shenzhen pe platforma de socializare WeChat.

"Grupul Evergrande a fost condamnat la (...) o amendă de 8,82 miliarde de yuani (1,12 miliarde de euro). Evergrande Real Estate a fost condamnat la o amendă de 7 miliarde de yuani (890 milioane de euro)", a precizat tribunalul.

Între 2016 şi 2021, Evergrande şi Xu Jiayin "au încălcat legislaţia naţională, prin comiterea unei fraude financiare în formă continuată şi la scară mare, precum şi prin alte acţiuni care au vizat umflarea activelor şi ascunderea pasivelor", a explicat instanţa.

Aceasta a adăugat că, prin mită, inculpaţii "luaseră controlul unor instituţii financiare", pe care nu le-a numit.

Alţi cinci responsabili din grupul Evergande au fost condamnaţi la pedepse cu închisoare între 6 şi 18 ani, pentru diferite capete de acuzare, a mai comunicat tribunalul chinez.