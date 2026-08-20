Deghizați în polițiști și înarmați cu pistoale de jucărie, doi indivizi au reușit să fure 90.000 de lire sterline, după ce au oprit o auto utilitară.

În primul rând, anchetatorii au descoperit mașina pe care au furat-o undeva în localitatea Periam, iar în interior, suma de bani și toată recuzita folosită la tâlhărie, insignă, cătușe și chiar o armă scurtă, neletală ce-i drept, dar care trebuia supusă autorizării. Cei doi indivizi de 45 și 47 de ani sunt acuzați că s-au dat drept polițiști antidrog, pentru că așa au reușit să oprească în trafic această mașină în dreptul localității Orțișoara.

Au făcut un control aparent, iar în momentul în care au descoperit banii, i-au luat și au fugit. Victimele, alți doi bărbați care se aflau în interior, au sunat imediat la 112, iar adevărații polițiști au pornit în căutarea tâlharilor.

Au fost rapid reținuți și chiar arestați pentru 30 de zile, sunt cercetați pentru tâlhărie calificată, iar pe numele celui de 47 de ani există și un dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și muniților. Interesant este că, ulterior, anchetatorii au mai identificat în acest caz încă două persoane despre care se bănuiește că au fost implicate și sunt cercetate pentru instigare la tâlhărie.

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Una dintre aceste persoane a fost deja reținută pentru 24 de ore, iar a doua este cercetată în libertate. Există și pista urmată de anchetatori, cum că s-ar fi acționat la pont.