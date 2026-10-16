Fructul care îi aduce mii de euro unui fermier din Teleorman. Rezistă la secetă și un kg costă 45 de lei

Un producător din Teleorman a investit într-o livadă ecologică de migdali. Costurile pentru un singur hectar se ridică la 2.500 de euro, iar pentru o producție bună se așteaptă până la șase ani.

"Avem o livadă de migdali în Teleorman, pe o suprafaţă de 40 de hectare. Anul acesta este un an bun, unul dintre anii în care chiar se face producţie şi sperăm ca totul să fie bine până la final. Livada este în sistem ecologic, deci nu administrăm niciun fel de substanţe, nici pesticide, nici erbicide", a declarat Florin Boguş pentru Ziarul Financiar.

Spre deosebire de multe alte fructe, migdalele nu sunt perisabile şi pot fi păstrate şi comercializate timp de mai multe luni după recoltare, ceea ce îi oferă producătorului o fereastră mai mare pentru vânzare. "Putem să ieşim cu migdalele pe piaţă proaspete, bune şi peste trei luni şi peste patru luni de la recoltare. Nu suntem condiţionaţi de factorul timp", a explicat el.

La cât se ridică investiția

Costurile pentru un hectar se ridică la 2.500 de euro în primul an, explică fermierul. "Trebuie avut mare grijă la materialul săditor. Trebuie să ai pomi din care îţi iei altoi, să urmăreşti cum produc şi cu cine se polenizează, pentru că migdalului îi trebuie polenizator". Însă investiția nu se oprește aici. Livada necesită lucrări şi cheltuieli de întreţinere în fiecare an: "Ani de zile trebuie băgaţi bani, până undeva în anul cinci-şase, când pomii încep deja să producă şi să producă economic", a spus Boguş.

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"Este o cultură rezistentă la secetă. Din cauza secetelor extreme din ultimii ani, am lăsat buruienile să crească mari, iar apoi venim cu tractorul şi acestea se transformă în mulci la baza pomilor. Acesta protejează solul de razele soarelui şi păstrează umiditatea, iar pomii reuşesc să se descurce onorabil şi pe secetă".

Potrivit magazinului online al producătorului, migdalele ecologice din recolta anului 2026 se vând cu 45 de lei kilogramul, dacă sunt cumpărate în coajă.