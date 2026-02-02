Antena Meniu Search
Agricultorii susţin că anul acesta vom scoate mai mult din buzunare pentru verdeţurile româneşti de primăvară. Gerul din luna ianuarie a afectat serios producţia, iar încălzirea solariilor a costat mai mult decât au estimat legumicultorii. În pieţe, însă, timid, românii încearcă să susţină producţia locală.

de Diana Severin

la 02.02.2026 , 09:07

Sanda munceşte din greu, în fiecare zi, în solar pentru a se asigura că românii vor primi cele mai proaspete trufandale în farfurie. Însă, gerul de anul acesta i-a dat mari bătăi de cap.

"Vom fi nevoiţi să stăm foarte mult în cultură pentru că în perioada asta salata clar va îngheţa.

Ea trebuie ajutată un pic, ca să se dezgheţe treptat", a spus Sanda Maria Ceauşene, legumicultor.

Iar pentru a îşi proteja cultura, a fost nevoită să încălzească solarul. Costurile de producţie au crescut şi, implicit, şi preţul de vânzare e mai piperat.

"Într-o săptămână vom fi gata de recoltat. Preţul va varia undeva între 1,80 şi 2 lei de la producător. Preţul care va fi la tarabă la intermediar e cu totul altceva", a mai spus Sanda Maria Ceauşene.

Chiar dacă sunt mai reţinuţi ca în anii trecuţi, românii nu se lasă descurajaţi.

"Preţul în comparaţie cu anul trecut este mare. E normal, pentru că la toate produsele a crescut preţul şi mi se pare normal să fie aşa. Întotdeauna produsele româneşti au un gust mai bun sau mult mai bun decât cele care sunt aduse din import. Gustul cu care ne-am născut, am trăit, am copilărit e altceva", a spus un client.

Primele verdeţuri au ajuns deja pe tarabele din pieţe, iar o legătură de ceapă verde costă aproximativ 2 lei, ridichile ajung la 5 lei, iar salata verde se vinde cu prețuri cuprinse între 2,50 și 4 lei, în funcție de mărime.

